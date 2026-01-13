Arranca el proceso para declarar y pagar el ISLR: ¿Cuál es la fecha límite?

Suscríbete a nuestros canales

Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) activó desde el 1 de enero el proceso para la declaración y el pago del impuesto sobre la renta (ISLR) correspondiente al ejercicio fiscal del año 2025.

Esta jornada responde a las instrucciones de la Presidenta Encargada, Delcy Rodríguez, y del Superintendente Nacional, Aduanero y Tributario, José David Cabello Rondón, señaló la institución. El plazo legal para cumplir con esta obligación ciudadana se extenderá hasta el próximo 31 de marzo de 2026.

Plazos y canales de atención del Seniat

De acuerdo con la normativa vigente, tanto las Personas Naturales como las Personas Jurídicas y los Sujetos Pasivos Especiales deben reportar sus rentas dentro del primer trimestre del año. Para facilitar este trámite, el organismo mantiene operativos sus canales digitales y presenciales:

Portal Fiscal: Los contribuyentes pueden autogestionar su declaración a través de la página web oficial www.seniat.gob.ve .

Atención Personalizada: Funcionarios del ente recaudador se encuentran desplegados en las sedes tributarias de todo el país para ofrecer asistencia técnica.

El Seniat destacó que el objetivo es garantizar un proceso "ágil, transparente y eficiente", instando a los usuarios a realizar el trámite de forma directa para evitar el uso de gestores externos.

La institución recordó que el pago de este tributo es un deber constitucional que permite el sostenimiento de las políticas públicas y el crecimiento económico del país. Según el comunicado oficial del ente, el cumplimiento de esta responsabilidad es fundamental para el desarrollo de la Nación.

Visite nuestra sección de Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube