Atención Petare: jornada de salud este 3 de octubre con citología y prótesis dental

Este viernes 3 de octubre se realizará una jornada de salud con múltiples servicios dirigidos a la comunidad de Petare.

La iniciativa busca ampliar el acceso a evaluaciones médicas gratuitas y promover la prevención en distintos sectores de la población.

La jornada de salud forma parte busca fortalecer la atención primaria y facilitar diagnósticos oportunos. Sin embargo, los detalles clave sobre dónde se llevará a cabo y qué servicios específicos estarán disponibles serán revelados a continuación.

Jornada de salud en la Clínica Popular Lebrón

La actividad se desarrollará en la Clínica Popular Lebrón, ubicada en el sector San Miguel de la parroquia Petare, municipio Sucre.

La primera actividad será el despistaje de cáncer de cuello uterino mediante citología, que se realizará de 8:00 a.m. a 12:00 m. en la planta baja de la clínica. Las interesadas deben reservar su cita en la taquilla de historia médica.

Para la toma de muestra, se exige no tener menstruación, evitar relaciones sexuales durante al menos 48 horas previas y presentar cédula laminada. Médicos especialistas revisarán los estudios y se contará con el respaldo de compañías farmacéuticas.

En paralelo, se desarrollará una jornada de prótesis dental y evaluación especializada. El turno matutino será de 8:00 a.m. a 12:00 m., mientras que el vespertino se extenderá de 2:00 p.m. a 4:00 p.m. Las citas deben reservarse directamente en el servicio de odontología, ubicado en el piso 2.

Captación de pacientes y requisitos de atención

La jornada odontológica está dirigida a personas con necesidades de prótesis dental. El objetivo es captar casos que requieran seguimiento clínico y planificación protésica. El servicio será completamente gratuito.ra actividades de salud pública en el este de Caracas.

Asimismo, el operativo contará con la presencia de compañías farmacéuticas que permitirá ampliar el alcance de la atención y facilitar el acceso a tratamientos complementarios.

Las autoridades del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales recalcan la importancia de reservar cita para agilizar la atención y cumplir con los protocolos establecidos para cada servicio.

