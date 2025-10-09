BDV y Credicard se unen para impulsar pagos con tecnología NFC

Suscríbete a nuestros canales

Como parte de su compromiso con la transformación digital, el Banco de Venezuela (BDV) suscribió una nueva alianza con el Consorcio Credicard, que marca un hito en sus soluciones integrales con la incorporación de la plataforma de pagos ‘Access Pay’, en el aplicativo móvil BDVApp.

La entidad financiera ofrecerá una nueva experiencia totalmente innovadora. A los pagos sin contacto ya disponibles con las tarjetas y PagomóvilBDV, se sumará ahora la funcionalidad de pagos entre dispositivos móviles y puntos de venta.

Pagos a través de tecnología NFC

En este sentido, a través de la BDVApp ‘Access Pay’, los clientes podrán realizar pagos mediante la tecnología NFC donde solo tendrán que acercar su dispositivo móvil, una vez ingresado a la app del BDV, a puntos de venta de Credicard con cualquier tarjeta registrada, sin importar la entidad emisora.

Asimismo, permitirá gestionar tarjetas de otros bancos afiliadas al sistema Credicard, lo que evitará la necesidad de utilizar múltiples aplicaciones. Próximamente con esta nueva funcionalidad, los clientes de la entidad financiera podrán disfrutar de un método de pago más integrador, ágil y versátil.

Fuente: Prensa BDV.

