Coincidencia masiva: cientos de residentes de Florida ganan el ‘Pick 5’ al apostar por este númer

Suscríbete a nuestros canales

La Lotería de Florida Pick 5 es un juego de azar que se celebra dos veces al día, con sorteos a la 1:30 p.m. y 9:45 p.m. En él, los jugadores deben seleccionar cinco números del 0 al 9, que pueden elegir manualmente o dejar que se seleccionen al azar con la opción Quick Pick. El jugador puede optar por distintos estilos de jugada, incluyendo acertar los números en el orden exacto (Straight), en cualquier orden (Box), o combinaciones de ambos. El costo por boleto puede ser de 0,50 o 1 dólar, con premios que varían según la modalidad y la cantidad apostada.

Por su parte el Fireball es una opción adicional que los jugadores pueden agregar a su jugada, duplicando el costo del boleto. Funciona como un número extra sorteado después del Pick 5 base y permite reemplazar un número oficial para crear más combinaciones ganadoras, aumentando las posibilidades de premio. Esta opción puede permitir ganar dos veces si se acierta tanto en el juego base como con el Fireball.

El ultimo día dem mes de septiembre de este año, un sorteo llamó la atención de los apostadores del Pick 5 luego de presentarse una combinación poco frecuente en la lotería. Cientos de jugadores comprobaron que las cifras seleccionadas eran repetidas, resultando en más de 170 boletos premiados.

De acuerdo con la información publicada en el portal web de la Lotería de Florida, el sorteo incluyó un número Fireball adicional, que permitió a algunos participantes aumentar su ganancia. El organismo resaltó que es la primera vez que ocurre un resultado de este tipo desde que inició el juego hace 9 años.

El resultado del juego y los números ganadores

La jugada ganadora estuvo conformada por cinco cifras idénticas y el número Fireball, lo que generó una cantidad de ganadores más alta de lo habitual. En total, 177 boletos del Pick 5 fueron premiados con el resultado base, mientras que tres adicionales obtuvieron recompensas gracias al Fireball.

Los números ganadores del martes fueron 8,8,8,8,8 y 5 como el número Fireball.

Premios entregados

El reparto de dinero quedó establecido en un total de 180 boletos ganadores y una suma de 7 millones 18 mil dólares distribuidos entre todos los jugadores.

177 ganadores base: 7 millones de dólares.

3 ganadores Fireball: 18 mil dólares.

Jugadores han manifestado que siguen participando con la esperanza de ganar porque "no se puede ganar si no se juega", mientras que algunos ganadores afirman que conservar la paciencia y optar por diferentes juegos les ha dado buenos resultados.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube