Conviasa cuenta con una app para la compra de boletos: así se usa

Conviasa cuenta con una aplicación en la que se puede comprar boletos, gestionar viajes y consultar horarios de vuelos, tanto nacionales como internacionales.
También permite a los usuarios revisar tarifas en bolívares y divisas, realizar check-in, acceder al historial de reservas y afiliarse al Club de Millas Conviasa para acumular beneficios.
La aplicación VCV APP está disponible en Google Play y App Store.
¿Cómo me descargo y registro en la aplicación?
- Busca "Conviasa" o "VCV APP" en la tienda de aplicaciones de tu dispositivo.
- Descarga e instala.
- Iniciar sesión si ya tienes cuenta o registrarte ingresando:
- Número de cédula o pasaporte.
- Correo electrónico y datos personales.
- Crear contraseña de acceso.
- Una vez completado el registro, se accede usando el documento de identidad y la clave generada.
¿Cómo compró los boletos?
- Ingresa a la aplicación y selecciona el origen, destino y fecha del viaje.
- Indica el número de pasajeros y completa los datos de cada viajero.
- Visualiza los precios del boleto en bolívares y divisas.
- Verifica el monto total a pagar.
- Selecciona el método de pago y completa la transacción.
Es importante mencionar que la plataforma también permite consultar detalles del vuelo y realizar modificaciones sobre la reserva en curso.