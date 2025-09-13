Conviasa cuenta con una app para la compra de boletos: así se usa

Conexión aérea

Entre lo que permite la plataforma permite se encuentra la consulta de detalles del vuelo y más

Por Genesis Carrillo
Sabado, 13 de septiembre de 2025 a las 06:00 pm
Conviasa cuenta con una aplicación en la que se puede comprar boletos, gestionar viajes y consultar horarios de vuelos, tanto nacionales como internacionales.

También permite a los usuarios revisar tarifas en bolívares y divisas, realizar check-in, acceder al historial de reservas y afiliarse al Club de Millas Conviasa para acumular beneficios.

La aplicación VCV APP está disponible en Google Play y App Store. 

¿Cómo me descargo y registro en la aplicación? 

  • Busca "Conviasa" o "VCV APP" en la tienda de aplicaciones de tu dispositivo.
  • Descarga e instala.
  • Iniciar sesión si ya tienes cuenta o registrarte ingresando:
  • Número de cédula o pasaporte.
  • Correo electrónico y datos personales.
  • Crear contraseña de acceso.
  • Una vez completado el registro, se accede usando el documento de identidad y la clave generada.

¿Cómo compró los boletos?

  • Ingresa a la aplicación y selecciona el origen, destino y fecha del viaje.
  • Indica el número de pasajeros y completa los datos de cada viajero.
  • Visualiza los precios del boleto en bolívares y divisas.
  • Verifica el monto total a pagar.
  • Selecciona el método de pago y completa la transacción.

Es importante mencionar que la plataforma también permite consultar detalles del vuelo y realizar modificaciones sobre la reserva en curso.

