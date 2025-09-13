Conviasa cuenta con una app para la compra de boletos: así se usa

Suscríbete a nuestros canales

Conviasa cuenta con una aplicación en la que se puede comprar boletos, gestionar viajes y consultar horarios de vuelos, tanto nacionales como internacionales.

También permite a los usuarios revisar tarifas en bolívares y divisas, realizar check-in, acceder al historial de reservas y afiliarse al Club de Millas Conviasa para acumular beneficios.

La aplicación VCV APP está disponible en Google Play y App Store.

¿Cómo me descargo y registro en la aplicación?

Busca "Conviasa" o "VCV APP" en la tienda de aplicaciones de tu dispositivo.

Descarga e instala.

Iniciar sesión si ya tienes cuenta o registrarte ingresando:

Número de cédula o pasaporte.

Correo electrónico y datos personales.

Crear contraseña de acceso.

Una vez completado el registro, se accede usando el documento de identidad y la clave generada.

¿Cómo compró los boletos?

Ingresa a la aplicación y selecciona el origen, destino y fecha del viaje.

Indica el número de pasajeros y completa los datos de cada viajero.

Visualiza los precios del boleto en bolívares y divisas.

Verifica el monto total a pagar.

Selecciona el método de pago y completa la transacción.

Es importante mencionar que la plataforma también permite consultar detalles del vuelo y realizar modificaciones sobre la reserva en curso.