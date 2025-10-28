Cuenta regresiva: Propatria recibe la nueva megatienda MultiMax 47, acercando el retail a su sucursal 50

Suscríbete a nuestros canales

¡La multimarca más grande crece en Venezuela! La magia de las inauguraciones de MultiMax regresa a Caracas este jueves 30 de octubre, trayendo cuatro días imperdibles junto a las mejores marcas, promociones, sorteos, invitados especiales y sorpresas increíbles en la nueva sede Propatria.

Conmemorando la apertura de su octava tienda en la capital, la sede abrirá sus puertas a partir de las 09:00 AM.

En esta novedosa sucursal, encontrarás más de 1400 metros cuadrados en el Centro Comercial Propatria, ubicado en la avenida principal, a menos de 500 metros de la estación del Metro.

En este sentido, Nasar Ramadan Dagga Mujamad, CEO de MultiMax y CLX Group, aseguró que los visitantes podrán actualizar sus hogares con una amplia gama de productos a precios insuperables, incluyendo televisores, lavadoras, cocinas, aires acondicionados, refrigeradores, lencería, pequeños electrodomésticos y mucho más.

“Caracas es un lugar muy especial para nosotros, es por eso que siempre es un placer regresar con ustedes para llevarles las mejores experiencias. Con MultiMax Propatria, seguimos apostando por expandir las posibilidades de los venezolanos de acceder a la tecnología que está cambiando al mundo, acercándonos con nuestra tienda 47 a nuestro próximo objetivo de 50 sedes MultiMax en Venezuela” expresó el empresario carabobeño Nasar Dagga.

Descubre lo nuevo que llegará a MultiMax Propatria a través de nuestras redes sociales como @multimax, en Facebook e Instagram. No olvides visitar el portal web oficial www.multimax.com.ve, donde hallarás la información más actualizada sobre las ofertas y marcas que hacen parte de la multimarca.

¡Prepárate para una jornada inolvidable este 30 de octubre! Sorpresas, promociones exclusivas, transmisiones en vivo, invitados especiales, precios insuperables te esperan en la inauguración de MultiMax Propatria.

Renueva tus electrodomésticos con la mejor tecnología de increíbles marcas nacionales e internacionales, presentando un amplio abanico de artículos que combinan calidad, funcionalidad y diseño moderno, como: CLX, Samsung, LG, Condesa, Frigilux, Kucce, Viotto, JVC, Daewoo Electronics, SJ Electronics, Vetrux, Oster, Black+Decker, Premier, Keyton, RCA, Philco, Frigidaire y muchas más.

Durante los primeros días de la apertura, los asistentes podrán disfrutar de actividades en vivo y sorteos de la mano de las personalidades más emblemáticas de la región y los influencers venezolanos con mayor cantidad de seguidores en las redes sociales, quienes acompañarán al público caraqueño compartiendo momentos especiales durante la apertura.

Junto a estas reconocidas figuras del país, regresará la emoción del Ciclón de Premios MultiMax, la dinámica más esperada de la multimarca, en la que los ganadores se llevarán a casa productos innovadores y exclusivos, ideales para equipar su hogar con la mejor tecnología del mercado.

“Los esperamos para vivir juntos la llegada de MultiMax Propatria, una oportunidad única para adquirir la innovación que buscas de las mejores marcas en 1 solo lugar”, manifestó Nasar Ramadan Dagga.

Beneficios PriorityMax

Si formas parte del club PriorityMax, aprovecha tus beneficios durante esta jornada inaugural en MultiMax Propatria. Con solo llevar tu credencial y tu cédula, disfrutarás de ventajas exclusivas como entrada prioritaria a la tienda, una caja rápida y muchas más ventajas para hacer tu vida más fácil.

Además, la experiencia se eleva con CrediMax, el sistema de compras por cuotas, sin intereses de MultiMax. Con tu primera adquisición, contarás con un crédito inicial de $200, que irá creciendo a medida que subas de categoría, hasta llegar al límite de $1000 en la exclusiva categoría Diamond.

Para suscribirte en PriorityMax, puedes solicitar tu inscripción en caja dentro de cualquiera de nuestras tiendas MultiMax en todo el país. También, podrás agilizar el proceso descargando la aplicación oficial en Google Play y App Store. Una vez dentro de la app, sigue las instrucciones expuestas en la pantalla y al finalizar el proceso, visita tu tienda más cercana para recibir tu credencial VIP. La afiliación es anual y tiene un costo de $20.

MultiMax en Venezuela

Con seis años haciendo historia en el país, MultiMax se mantiene como un símbolo de progreso, innovación y confianza en el mercado venezolano, llevando su modelo multimarca a más de 19 regiones: Carabobo, Aragua, Miranda, Lara, Zulia, Falcón, Caracas, Mérida, Táchira, Trujillo, Portuguesa, Apure, Anzoátegui, Barinas, Nueva Esparta, Sucre, Bolívar y Yaracuy.

Para más información, visita el portal web www.multimax.com.ve, donde podrás encontrar la mejor innovación a precios especiales que se actualizan cada semana.

¡MultiMax, las mejores marcas en 1 solo lugar!

