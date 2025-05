Estacionamientos públicos sobreviven con tarifas de puestos fijos: mensualidades están desde $ 45

Suscríbete a nuestros canales

Los estacionamientos públicos se sostienen con los puestos fijos que pagan una tarifa mensual y también ofrecen puestos para usuarios diarios.

El administrador del estacionamiento MDOS, Jesús Colmenares, señaló que el estacionamiento es mecánico, funciona Enel horario de 5:00 am a 6:00 pm; la tarifa es plana y cuesta $ 3.

“Hay puestos fijos las 24 horas, los usuarios tienen su llave y salen cuando quieren y cuantas veces quieren; y eso no afecta el costo de la tarifa”, aseguró.

Hay puestos fijos de lunes a viernes en horario de oficina, con una tarifa accesible de $ 45 al mes, esa es la mensualidad.

En los puestos que no son fijos, si un usuario retira el vehículo del estacionamiento y posteriormente regresa para volver a usarlo, debe pagar otro ticket.

“Los usuarios que no son fijos y pagan $ 3 por cinco días de la semana, al mes terminan por pagar $ 60, les conviene más tener un puesto fijo por $ 45 al mes”, dijo.

Acotó que, si el usuario no aparece a las 6 pm, el carro se queda hasta el día siguiente y debe pagar un ticket nocturno de $ 8; y si llega a las 9 am debe pagar un ticket diurno de $ 3.

Tener el carro en el estacionamiento tiene como ventaja que evita que sea remolcado por grúas de la alcaldía, hurtos en la calle, sol y lluvia. La desventaja es que cuando se va la luz, los carros se quedan en los pisos porque el estacionamiento es mecánico.

MDOS se encuentra en avenida Este 2, torre Administrativa Unión. Los Caobos

Foto: José Félix Lara

El parkero en el estacionamiento Torre Sur, Octavio Campos, indicó que la tarifa plana es de $ 2 a tasa BCV, la nocturna de 12 horas vale $ 5 y por 24 horas, $ 10.

“Tenemos mensualidades, el medio turno de 6 am a 11 pm por $ 20 al mes, el turno completo, que deja el carro de un día para otro, por $ 50 al mes”, afirmó.

El estacionamiento Torre Sur está ubicado en Bellas Artes, Edificio José Vargas, antigua CTV.

La seguridad es una ventaja del estacionamiento

Precisó que la seguridad es primordial, es importante guardar el carro en el estacionamiento porque por ahorrarse $ 1 o $ 2, al carro le puede pasar cualquier cosa en la calle.

El encargado de Garaje Universal, Pedro Montoya, señaló que el estacionamiento es semiprivado, funciona de lunes a viernes de 5:30 am a 6:30 am y sábados de 6 am a 5 pm.

El local tiene capacidad para 100 carros y de esos, 60 son puestos fijos. La tarifa es de $ 2, “plana, todo el día y a tasa BCV.”.

Expresó que la ventaja del estacionamiento es que “el carro está bien cuidado, tenemos cámaras de seguridad y un exfuncionario policial de vigilante que cuida en la noche”.

El estacionamiento está ubicado en avenida Sur 4. Dolores a Puente Soublette. Quinta Crespo.

La gerente del estacionamiento Parque Caracas, Eden Rivas, indicó que la tarifa de 6 am a 6 pm es $ 3, la tarifa nocturna es de $ 5 de 6 pm a 5:55 am. “La ventaja de guardar el carro aquí es que es un lugar techado, tenemos póliza de seguros (cobertura), vigilancia, y pertenecemos a Anpage. En un día normal hay 30 carros”.

El local está en avenida oeste, centro comercial Parque Caracas. La Candelaria.

