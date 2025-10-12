¡Estudia en Rusia gratis! Abren beca para venezolanos: aquí los requisitos para pasar la postulación

Suscríbete a nuestros canales

La Fundación Gran Mariscal de Ayacucho (Fundayacucho) lanzó oficialmente su Programa de Becas Internacionales, ofrecido a los jóvenes venezolanos.

La noticia anunciada a través de su cuenta de Instagram, explica que brinda la oportunidad de acceder a una formación universitaria de primer nivel en la Federación Rusa.

Su objetivo es impulsar el futuro profesional con una visión global, posicionando a Rusia como un destino académico clave, reconocido mundialmente por su historia, innovación y amplio abanico de oportunidades educativas.

¿Cómo es el proceso para aplicar?

El proceso de aplicación está estructurado en dos fases rigurosas, diseñadas para asegurar la selección de los perfiles más idóneos.

Fase inicial de registro y documentación

La primera etapa de postulación es fundamental y requiere la recopilación de documentos básicos para formalizar el registro.

Los aspirantes deben ingresar al sitio web HTTPS://EDUCATION-IN-RUSSIA.COM/ para cargar la planilla de aplicación (Application Form), la cual debe estar debidamente fechada y firmada.

Los requisitos esenciales para esta fase son:

Copia del pasaporte vigente.

Copia del título de estudios y las notas certificadas.

Consentimiento de datos personales firmado.

Aclaratoria para posgrado: los candidatos a Doctorado y Residencias Médicas de Posgrado deben adjuntar un ensayo o carta de motivación.

Requisitos específicos para la segunda etapa

Solo los postulantes que aprueben la evaluación inicial pasarán a la segunda fase, la cual exige una rigurosa preparación de documentos con énfasis en la traducción al idioma ruso.

Los requisitos son:

Traducción al ruso del pasaporte.

Traducción al ruso del título universitario o documento de estudios.

Traducción al ruso de la certificación de calificaciones o récord de notas.

Presentación de copias de un certificado médico que acredite ser adulto sano, junto con pruebas de detección de VIH, Hepatitis B y C, y Tuberculosis. Todas estas certificaciones deben incluir sus respectivas traducciones al ruso.

Es obligatorio que todos los documentos sean presentados en formato PDF, bien escaneados, con buena resolución y con los títulos correspondientes.

Mecanismo de seguimiento y asignación universitaria

Una vez iniciado el registro, el sistema ofrecerá la posibilidad de monitorear el estatus de la solicitud. Para verificar el avance y conocer la universidad asignada en Rusia, los aspirantes deben:

Consultar la página web del Ministerio de Educación de Rusia.

Utilizar el espacio provisto en la parte inferior de la página de registro de Fundayacucho para ingresar el número de solicitud y correo electrónico. Este procedimiento permite verificar el estatus actual de la aplicación.

