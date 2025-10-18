Atención

Habrá jornadas especiales de Corpoelec este 18 de octubre en varios estados: horarios y ubicaciones

Por Yasmely Saltos
Viernes, 17 de octubre de 2025 a las 11:12 pm

La Corporación Eléctrica Nacional (CORPOELEC) ha programado una serie de Jornadas Integrales de Atención al Usuario para este sábado 18 de octubre, con un extenso despliegue en al menos tres estados del país, incluyendo Miranda, Anzoátegui y Falcón.

Estas iniciativas buscan facilitar a los ciudadanos la gestión de trámites comerciales, la actualización de datos y el cumplimiento del Plan Borrón y Cuenta Nueva.

Durante estos abordajes territoriales, los agentes comerciales ofrecerán asistencia personalizada en la recepción de reclamos, la notificación de deudas y el pago de facturas del servicio eléctrico, fortaleciendo el vínculo con los usuarios.

Detalle de las Jornadas por Estado

Estado Miranda

La jornada especial se efectuará en siete municipios del estado Miranda, con un horario comprendido entre las 9:00 de la mañana y las 2:00 de la tarde.

 

  • Guaicaipuro    Centro de Servicio Paracotos, C.S. Luz Eléctrica (Los Teques), Urb. El Chorrito, Sector Quebrada La Virgen, Sector Lagunetica.
  • Los Salias    C.C. Galerías Las Américas, piso 1, Carretera Panamericana, km 15.
  • Acevedo    Sector El Recreo, Caucagua.
  • Independencia    Comunidad El Palmar.
  • Urdaneta    Urbanización Santa Rosa y Sector La Sucre.
  • Brión    Residencias Venecia, Higuerote.
  • Zamora    Automercado Plazas, sector Castillejo, Guatire.

Estado Anzoátegui

En la región oriental, el despliegue abarcará ocho municipios y se desarrollará en un horario extendido, entre las 8:00 de la mañana y la 1:00 de la tarde.

  • Simón Bolívar Calles Maturín y Juncal (Centro de Barcelona).Juan Antonio SotilloCondominio Pueblo Viejo (Complejo Turístico El Morro).

  • San José de Guanipa Av. Fernández Padilla (El Tigrito).AnacoAvs. Miranda, Mérida y Portuguesa.
  • Fernando de Peñalver Av. Principal del Tejar (sector Laguna Azul).AraguaCalles Bolívar y Sucre.
  • Bruzual Av. Fernández Padilla (Clarines).MirandaSector Inavi, calle Piar.

Estado Falcón

En Falcón, la atención se focalizará en la Península de Paraguaná y la capital, con jornadas que se realizarán entre las 9:00 de la mañana y las 2:00 de la tarde en los municipios Miranda, Carirubana y Los Taques.

  • Miranda Crepúsculo Coriano, Santa María, Urb. 480 años de Coro, Velita, Francisco de Miranda

  • .Carirubana Barrio Pueblo Nuevo, María Auxiliadora, El Cardón, Jorge Hernández calle 9.

  • Los Taques La Pastora, Casco Central de Los Taques, San Rafael y Caja de Agua.

Servicios y Requisitos

En todos los puntos, los usuarios podrán recibir asistencia en:

  • Actualización de datos.

  • Notificación de deudas.

  • Recepción de reclamos y reportes.

  • Pago de facturas a través de punto de venta y orientación sobre canales de pago disponibles en la banca pública y privada.

CORPOELEC insta a los ciudadanos a aprovechar estas jornadas para regularizar su estatus con el servicio eléctrico.

Para obtener información detallada sobre el operativo, la Corporación recomienda consultar la cuenta @corpoelecinfo en Instagram o visitar la página Corpoelec Informa en Facebook.

 

