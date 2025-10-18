Trámite

Declaración Sucesoral ante el Seniat: plazo y requisitos para formalizar la transmisión de bienes por fallecimiento

Este proceso debe hacerse siempre en compañía de un abogado 

Por Genesis Carrillo
Viernes, 17 de octubre de 2025 a las 09:14 pm

La declaración sucesoral es un trámite obligatorio que ocurre al fallecer una persona que origina un proceso de sucesión de sus bienes que debe ser tramitado por los familiares y los abogados cuando no se dejó testamento alguno. 

Este documento debe ser legalizado y presentado en el Servicio Nacional Integral de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat).

“Los herederos tienen un plazo improrrogable de 180 días hábiles contados a partir de la fecha de defunción del causante para realizarla”, indicó el organismo en su cuenta de Instagram

Los requisito para tramitar la declaración sucesoral son: 

  • Tramitar el Registro de Información Fiscal (RIF) de la sucesión ante el Seniat. Debe llevar original y copia de los recaudos solicitados por el ente.
  • Una vez tramitado el RIF de la sucesión, este debe ser registrado en la página del Seniat.
  • Luego, debe tramitar la Declaración sucesoral en línea. La declaración debe hacerse en los siguientes 180 días después del fallecimiento del causante. 

Ingrese al portal: www.seniat.gob.ve para conocer todo sobre estos requisitos fundamentales para llevar a cabo este proceso. 

 

