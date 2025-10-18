Declaración Sucesoral ante el Seniat: plazo y requisitos para formalizar la transmisión de bienes por fallecimiento

La declaración sucesoral es un trámite obligatorio que ocurre al fallecer una persona que origina un proceso de sucesión de sus bienes que debe ser tramitado por los familiares y los abogados cuando no se dejó testamento alguno.
Este documento debe ser legalizado y presentado en el Servicio Nacional Integral de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat).
“Los herederos tienen un plazo improrrogable de 180 días hábiles contados a partir de la fecha de defunción del causante para realizarla”, indicó el organismo en su cuenta de Instagram.
Los requisito para tramitar la declaración sucesoral son:
- Tramitar el Registro de Información Fiscal (RIF) de la sucesión ante el Seniat. Debe llevar original y copia de los recaudos solicitados por el ente.
- Una vez tramitado el RIF de la sucesión, este debe ser registrado en la página del Seniat.
- Luego, debe tramitar la Declaración sucesoral en línea. La declaración debe hacerse en los siguientes 180 días después del fallecimiento del causante.
Ingrese al portal: www.seniat.gob.ve para conocer todo sobre estos requisitos fundamentales para llevar a cabo este proceso.