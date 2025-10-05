Inscripciones abiertas: así puedes acceder a una formación gratuita en Caracas

Suscríbete a nuestros canales

Esta semana, el Inces de la avenida Nueva Granada abre sus puertas a quienes buscan capacitarse sin costo en áreas creativas y comunicacionales. Del 6 al 10 de octubre, se dictarán dos formaciones presenciales con cupos limitados y enfoque práctico.

Ambos cursos están dirigidos a personas con o sin experiencia previa, y ofrecen herramientas profesionales para iniciar o fortalecer una carrera en medios audiovisuales.

Escritura de guión y locución: dos caminos para narrar y comunicar

La primera formación se enfoca en la escritura creativa de guiones para cortometrajes. Bajo la guía de Veruska Cavallaro, los participantes aprenderán a construir historias efectivas en espacios temporales reducidos. El curso se dictará de 1:00 p.m. a 4:00 p.m., en el piso 7 del Inces.

La segunda formación está dedicada a la introducción a la locución. Desde las 9:00 a.m. hasta el mediodía, los asistentes explorarán técnicas narrativas, expresivas y persuasivas utilizadas por profesionales de la radio y el podcast.

Formación gratuita con enfoque profesional

Ambos cursos combinan teoría y práctica. Los participantes desarrollarán habilidades narrativas, aprenderán a conectar con audiencias y recibirán orientación para iniciar proyectos propios.

La experiencia incluye ejercicios guiados, análisis de casos reales y acompañamiento docente. Además, se promueve la creación de contenido original desde el primer día.

¿Cómo inscribirse en tres pasos?

El proceso es sencillo. Primero, explora las publicaciones del programa y elige la formación que te interesa. Luego, llena el formulario disponible en las stories los martes y miércoles.

Finalmente, revisa tu correo electrónico el viernes para confirmar tu cupo. La inscripción solo se valida con ese mensaje.

