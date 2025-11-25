Beneficios

A través de sus redes sociales, la empresa detalló la información

Martes, 25 de noviembre de 2025 a las 12:00 pm
Jornada de financiamiento de motos el 29 de noviembre: estos son los requisitos

Motos Toro realizará el próximo sábado 29 de noviembre, una jornada de financiamiento inmediato 'Rapicredit', en la que podrás llevarte uno de estos vehículos de dos ruedas pagando una cuota inicial, además de cumplir con cinco simples requisitos.

"Prepárate con tus documentos y ven listo para estrenar. La ciudad te espera… y tu nueva Toro también", expresaron en sus redes sociales.

La jornada tendrá lugar en la avenida Bolívar Norte, semáforo Ingeve, Valencia, estado Carabobo.

Requisitos para optar al Rapicredit

  • Cédula laminada vigente
  • RIF vigente
  • Licencia de segundo grado
  • Certificado médico
  • Constancia de trabajo o certificación de ingresos

