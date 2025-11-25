Jornada de financiamiento de motos el 29 de noviembre: estos son los requisitos

Suscríbete a nuestros canales

Motos Toro realizará el próximo sábado 29 de noviembre, una jornada de financiamiento inmediato 'Rapicredit', en la que podrás llevarte uno de estos vehículos de dos ruedas pagando una cuota inicial, además de cumplir con cinco simples requisitos.

"Prepárate con tus documentos y ven listo para estrenar. La ciudad te espera… y tu nueva Toro también", expresaron en sus redes sociales.

La jornada tendrá lugar en la avenida Bolívar Norte, semáforo Ingeve, Valencia, estado Carabobo.

Requisitos para optar al Rapicredit