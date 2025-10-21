Comunidad

Jornadas de atención a mascotas en Baruta este 22 de octubre: servicios gratuitos

Por Robert Lobo
Martes, 21 de octubre de 2025 a las 03:00 pm
Jornadas de atención a mascotas en Baruta este 22 de octubre: servicios gratuitos

La Alcaldía de Baruta realizará dos jornadas gratuitas de atención integral de mascotas (todo tipo de animales domésticos). La actividad tendrá lugar los días 22 y 25 de octubre en este municipio al este de Caracas.

Días, hora y ubicación de las jornadas

  • 22 de octubre en 📍Terraza A de Club Hípico (calle Ecuador, área de las Barras).
  • 25 de octubre en 📍Centro Comercial Manzanares Plaza, nivel comercio, Av. Manzanares.
  • Horarios: ⏰ De 9:00 a.m. a 12:00 p.m.

 Servicios totalmente gratuitos:
🐾 Evaluación médica
🐾 Corte de uñas
🐾 Limpieza de oídos
🐾 Vacuna antirrábica
🐾 Registro e identificación con medalla

También puede visitar nuestra sección Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsAppTelegram y YouTube

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
Internacionales
Florida
Amazon
gastronomía
Estados Unidos
Martes 21 de Octubre - 2025
VENEZUELA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América