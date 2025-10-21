Jornadas de atención a mascotas en Baruta este 22 de octubre: servicios gratuitos

La Alcaldía de Baruta realizará dos jornadas gratuitas de atención integral de mascotas (todo tipo de animales domésticos). La actividad tendrá lugar los días 22 y 25 de octubre en este municipio al este de Caracas.
Días, hora y ubicación de las jornadas
- 22 de octubre en 📍Terraza A de Club Hípico (calle Ecuador, área de las Barras).
- 25 de octubre en 📍Centro Comercial Manzanares Plaza, nivel comercio, Av. Manzanares.
- Horarios: ⏰ De 9:00 a.m. a 12:00 p.m.
Servicios totalmente gratuitos:
🐾 Evaluación médica
🐾 Corte de uñas
🐾 Limpieza de oídos
🐾 Vacuna antirrábica
🐾 Registro e identificación con medalla
