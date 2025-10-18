Monedero Patria comienza pago de bonos para jubilados este 18 de octubre: conozca los nuevos montos

Suscríbete a nuestros canales

El Sistema Patria, anunció la entrega de dos nuevos pagos destinado a jubilados de la administración pública, a partir de este 18 de octubre.

A través de su cuenta de Telegram, informó que los beneficiarios serán notificados mediante un mensaje desde el número 3532.

De manera simultánea, también podrán verificar el ingreso de la bonificación ingresando a la aplicación veMonedero.

Conozca los bonos y montos asignados por Patria este 18 de octubre

En la últimas hora, el Sistema Patria comenzó a entregar los siguientes bonos:

Ingreso contra la Guerra Económica para jubilados: asignado por un valor de 22.288,00 Bs.

asignado por un valor de 22.288,00 Bs. Bonificación de Fin de Año para jubilados: entregado por la cantidad de 2.786,00 bs.

La acreditación se realiza de forma directa en el monedero Patria de los beneficiarios.

Paso a paso para cobrar los bonos por el Sistema Patria

Para poder optar y recibir este beneficio, así como cualquier otro bono, es indispensable realizar los siguientes pasos:

Acceder a la página web oficial: www.patria.org.ve.

Hacer clic en la opción "Registrarse".

Completar los campos requeridos con el número de cédula, número de teléfono, fecha de nacimiento y resolver la verificación de seguridad (código captcha).

El sistema enviará un código de confirmación al número de teléfono suministrado, el cual debe ser ingresado para validar la identidad del usuario.

Ingresar datos complementarios como nombre, dirección y correo electrónico.

Establecer una contraseña que sea segura para proteger el acceso al sistema.

Concluir el registro e iniciar sesión en la plataforma para verificar si el bono fue asignado al monedero digital.

Al finalizar estos pasos, el usuario recibirá un mensaje de confirmación del registro, lo que le permitirá autentificarse y comenzar a gestionar sus beneficios.

