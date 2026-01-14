Monto en bolívares del primer Ingreso por Guerra Económica: correspondiente a enero

Suscríbete a nuestros canales

Entre los días 14 y 15 de enero, el Sistema Patria comenzará el pago del Ingreso por Guerra Económica correspondiente a este mes, para los trabajadores activos de la administración pública y jubilados que cobran cestatickets.

Este Ingreso por Guerra Económica llegará con nuevo monto en comparación al mes de diciembre, debido al incremento del dólar oficial Banco Central de Venezuela.

Monto aproximado a pagar: Bs 39.600 ($120).

Según las fechas de pagos anteriores, te presentamos el cronograma extraoficial para la asignación del Ingreso por Guerra Económica en enero:

Trabajadores activos y jubilados que cobran cestaticket entre el 14 y 15 de enero, cobrarán 120 dólares indexados (aproximadamente 39.600,00 bolívares según la tasa del Banco Central de Venezuela).

Personal jubilado de la administración pública que no recibe el cestaticket el 19 de enero cobrarán 112 dólares indexados (aproximadamente 37.000 bolívares a tasa BCV)

que no recibe el cestaticket el 19 de enero cobrarán 112 dólares indexados (aproximadamente 37.000 bolívares a tasa BCV) Pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) y Amor Mayor el 22 de enero cobrarán 50 dólares indexados (aproximadamente 16.500,00 bolívares a tasa BCV).

