Mundo Parque Caracas dice adiós: "Te esperamos para despedirnos con una sonrisa"

El parque de atracciones Mundo Parque, ubicado en el centro comercial Caracas Outlet, Boleita Norte, anunció el cese de sus operaciones. A través de un comunicado en sus redes sociales, detallaron que seguirán trabajando lo que queda del mes de octubre.

Aunque no aclararon el motivo del cierre, aseguraron que esto es un "hasta pronto".

"Después de tantos años llenos de risas, momentos inolvidables, ha llegado el momento de cerrar un hermoso capítulo. MundoParque Caracas anuncia que cerrará sus puertas al finalizar el mes de octubre. Queremos agradecer profundamente a cada familia, amigo, niño y visitante que hizo de este parque un lugar tan especial", expresaron.

"Gracias por las sonrisas, las fotos, los juegos y la energía que nos regalaron en cada visita. Este no es un adiós, sino un hasta pronto", agregaron.

Segundo parque de atracciones en cerrar durante este 2025

El cierre de Mundo Parque es la segunda clausura de este tipo de atracciones durante este 2025 en Caracas.

El pasado mes de junio, el icónico parque infantil de atracciones DiverXity dijo adiós. Tras 26 años de funcionamiento en el Sambil Chacao, el famoso local de entretenimiento cerró sus puertas. Así lo anunciaron a través de un comunicado.

"Después de 26 años de risas, aventuras y momentos inolvidables, anunciamos con gran nostalgia que DiverXity cerró sus puertas definitivamente al público. Esta ha sido una decisión difícil, pero necesaria (...) Nos despedimos con la certeza de haber contribuido a la magia en sus vidas. ¡Gracias por estos maravillosos 26 años!", expresaron a través de sus redes sociales.

