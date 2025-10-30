Matrimonio

Novios pueden apartar anillos de boda: joyerías ofrecen réplica en plata y sistema de apartado

Joyerías ofrecen réplica de anillos de matrimonio en plata con la compra de alianzas en oro, sistema de apartado. Anillos de Promesa está en tendencia. Le contamos

Por Zulay Camacaro
Jueves, 30 de octubre de 2025 a las 08:15 am
2001online - Caracas- ANILLOS
Foto: Freepik

Al momento de casarse, las parejas compran las alianzas de matrimonio y las de compromiso. Joyerías ofrecen réplicas en plata con la compra de alianzas en oro; y sistema de apartado.

Las alianzas de matrimonio más económicas, en plata y con un detalle en el diseño, cuestan desde $ 45 en adelante; las alianzas en oro más económicas, en 10 kilates (kt), diseño clásico (liso) con fecha e inicial del nombre grabados, valen $ 720; en oro 18 kt, clásicas, finitas vale $ 720.

“Si los clientes tienen el oro, lo traen, le hacemos los anillos y solo paga la mano de obra. Si las mandan a hacer en oro, le hacemos la réplica en plata”, dijo Liseth Serrano, encargada de Joyas Liscarol.

Señaló que las alianzas de compromiso en plata 925 cuestan de $ 18 a $ 30. Algunas personas las hacen en acero por $ 10 el par, debido a los gastos por la fiesta, y luego mandan a hacerlas más elaboradas en otro metal.

Foto: Cortesía

Joyerías ofrecen sistema de apartado para los anillos

Resaltó que la joyería ofrece en promoción anillos matrimoniales en plata, delgadas y con solitario por $ 60.  Cuenta con sistema de apartado, el cliente paga el 30 % del costo para hacer las alianzas, y el resto con la entrega.

El vendedor de Joyería Altamira, Argenis Ortega, indicó que los anillos matrimoniales clásicos en oro 18 kt oscilan de $ 900 a $ 1200, en oro 10 kt de $ 600 a $ 750; y en oro 14 kt por $ 900. En plata, clásicas de $ 250 a $ 300.

El costo de las alianzas en oro 18 kt incluye la réplica en plata. El costo de las alianzas de compromiso varía según el diseño, las clásicas en oro valen $ 900, en plata de $ 250 a $ 300.

Acotó que el anillo de promesa es tendencia, tiene más diseño, figuras de corazón o estrella y se entrega antes de las alianzas de compromiso. Puede costar $ 700 con un circón.

Comentó que la joyería es fabricante y ofrece sistema de apartado. “Con el 30 % del costo empiezo a fabricar, entrego en 14 días hábiles”, dijo.

