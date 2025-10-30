Novios pueden apartar anillos de boda: joyerías ofrecen réplica en plata y sistema de apartado

Suscríbete a nuestros canales

Al momento de casarse, las parejas compran las alianzas de matrimonio y las de compromiso. Joyerías ofrecen réplicas en plata con la compra de alianzas en oro; y sistema de apartado.

Las alianzas de matrimonio más económicas, en plata y con un detalle en el diseño, cuestan desde $ 45 en adelante; las alianzas en oro más económicas, en 10 kilates (kt), diseño clásico (liso) con fecha e inicial del nombre grabados, valen $ 720; en oro 18 kt, clásicas, finitas vale $ 720.

“Si los clientes tienen el oro, lo traen, le hacemos los anillos y solo paga la mano de obra. Si las mandan a hacer en oro, le hacemos la réplica en plata”, dijo Liseth Serrano, encargada de Joyas Liscarol.

Señaló que las alianzas de compromiso en plata 925 cuestan de $ 18 a $ 30. Algunas personas las hacen en acero por $ 10 el par, debido a los gastos por la fiesta, y luego mandan a hacerlas más elaboradas en otro metal.

Joyerías ofrecen sistema de apartado para los anillos

Resaltó que la joyería ofrece en promoción anillos matrimoniales en plata, delgadas y con solitario por $ 60. Cuenta con sistema de apartado, el cliente paga el 30 % del costo para hacer las alianzas, y el resto con la entrega.

El vendedor de Joyería Altamira, Argenis Ortega, indicó que los anillos matrimoniales clásicos en oro 18 kt oscilan de $ 900 a $ 1200, en oro 10 kt de $ 600 a $ 750; y en oro 14 kt por $ 900. En plata, clásicas de $ 250 a $ 300.

El costo de las alianzas en oro 18 kt incluye la réplica en plata. El costo de las alianzas de compromiso varía según el diseño, las clásicas en oro valen $ 900, en plata de $ 250 a $ 300.

Acotó que el anillo de promesa es tendencia, tiene más diseño, figuras de corazón o estrella y se entrega antes de las alianzas de compromiso. Puede costar $ 700 con un circón.

Comentó que la joyería es fabricante y ofrece sistema de apartado. “Con el 30 % del costo empiezo a fabricar, entrego en 14 días hábiles”, dijo.

