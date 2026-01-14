Ofrecen esta opción para quienes deseen trabajar como taxista y no posean vehículo

Ahora no tener un vehículo no es impedimento para trabajar de taxista en el país, con esta aplicación puede iniciar su emprendimiento y comenzar unto antes.
Hasta 500 dólares semanales puede producir completando sencillos pasos y a la vez adquirir su propio vehículo.
¿Cómo ser taxista si no tengo vehículo?
A través de su cuenta en Instagram, la aplicación de transporte privado, Ridery, invita a aquellas personas que sepan conducir, pero no tengan vehículo para trabajar y producir "hasta 500 dólares semanales".
De acuerdo con la información proporcionada por Ridery, solo debe postularse a Emprende con Ridery, completar el formulario y listo.
¿Cuáles son los requisitos?
En este sentido, Ridery asegura que para postularse debe cumplir con los siguientes requisitos:
- Poseer licencia de conducir
- Saber manejar carro sincrónico
- Ser mayor de 35 años
