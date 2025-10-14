Banca

Operativo especial para renovar tarjeta Mastercard Debit: aquí los detalles

A través de sus redes sociales, la entidad financiera compartió detalles de la jornada.

Por Jheilyn Cermeño
Martes, 14 de octubre de 2025 a las 11:50 am

Hasta el 18 de octubre, Bancaribe lleva a cabo un operativo especial en sus oficinas a nivel nacional para renovar su tarjeta Maestro a la Mastercard Debit.

A través de sus redes sociales, la entidad financiera compartió detalles de la jornada que arrancó este lunes 13 de octubre de 2025.

Operativo especial para renovar tarjeta Mastercard Debit

Consulta aquí las oficinas disponibles por región y sus horarios:

Metropolitana

Oficinas
Horario martes a viernes
Horario sábado
Guatire Plaza 8:30am a 5:00pm  
Caracas Centro 8:30am a 6:00pm 10:00am a 5:00pm
Catia 8:30am a 6:00pm 10:00am a 5:00pm
Altamira 8:30am a 6:00pm  
La Casona 8:30am a 6:00pm 10:00am a 5:00pm
Quinta Crespo 8:30am a 6:00pm 10:00am a 5:00pm
Los Palos Grandes 8:30am a 6:00pm 10:00am a 5:00pm
Centro Lido 8:30am a 6:00pm 10:00am a 5:00pm
La Trinidad 8:30am a 5:00pm  
La Cascada 8:30am a 6:00pm 10:00am a 5:00pm
Sabana Grande 8:30am a 6:00pm 10:00am a 5:00pm
La Urbina 8:30am a 5:00pm  
Los Ruices 8:30am a 5:00pm  
C.C.C.T 10:00am a 7:00pm 10:00am a 7:00pm
Av. Universidad 8:30am a 6:00pm  
Montalbán 8:30am a 6:00pm  
C.C. Sambil 10:00am a 7:00pm 10:00am a 7:00pm
Las Mercedes Calle París 8:30am a 6:00pm 10:00am a 5:00pm
Buenaventura 8:30am a 6:00pm 10:00am a 5:00pm
Hermandad Gallega 10:00am a 5:00pm  
La Castellana 8:30am a 6:00pm 10:00am a 5:00pm

 

 

Central

Oficinas
Horario martes a viernes
Horario sábado
Puerto Cabello La Sultana 8:30am a 6:00pm 10:00am a 5:00pm
Maracay Centro 8:30am a 6:00pm 10:00am a 5:00pm
Cagua 8:30am a 6:00pm 10:00am a 5:00pm
La Victoria 8:30am a 6:00pm  
Santa Cruz de Aragua 8:30am a 6:00pm  
San Jacinto 8:30am a 6:00pm 10:00am a 5:00pm
Guacara 8:30am a 6:00pm 10:00am a 5:00pm
Guigue 8:30am a 6:00pm 10:00am a 5:00pm
Valencia Zona Industrial 8:30am a 6:00pm  
Valencia El Viñedo 8:30am a 6:00pm  

 

 

Centro-Occidente

Oficinas
Horario martes a viernes
Horario sábado
San Felipe 8:30am a 6:00pm 10:00am a 5:00pm
Chivacoa 8:30am a 6:00pm 10:00am a 5:00pm
Barquisimeto Centro 8:30am a 6:00pm  
Barquisimeto Este 8:30am a 6:00pm 10:00am a 5:00pm
Barquisimeto Oeste 8:30am a 6:00pm 10:00am a 5:00pm
San Carlos 8:30am a 6:00pm  
Acarigua 8:30am a 6:00pm  
Guanare 8:30am a 6:00pm 10:00am a 5:00pm
Turen 8:30am a 6:00pm  

 

Andes-Llanos

Oficinas
Horario martes a viernes
Horario sábado
Villa de Cura 8:30am a 6:00pm 10:00am a 5:00pm
San Juan de Los Morros 8:30am a 6:00pm 10:00am a 5:00pm
Barinas 8:30am a 6:00pm 10:00am a 5:00pm
San Fernando de Apure 8:30am a 6:00pm 10:00am a 5:00pm
Calabozo 8:30am a 6:00pm 10:00am a 5:00pm
Valle de La Pascua 8:30am a 6:00pm  
Mérida 8:30am a 6:00pm 10:00am a 5:00pm
San Antonio del Táchira 8:30am a 6:00pm  
San Cristóbal Centro 8:30am a 6:00pm 10:00am a 5:00pm
El Vigía 8:30am a 6:00pm 10:00am a 5:00pm

 

Occidente

Oficinas
Horario martes a viernes
Horario sábado
Punto Fijo Av. Táchira 8:30am a 6:00pm  
Valera 8:30am a 6:00pm 10:00am a 5:00pm
Maracaibo Centro 8:30am a 6:00pm  
Maracaibo 5 de julio 8:30am a 6:00pm 10:00am a 5:00pm
Maracaibo Padre Claret 8:30am a 6:00pm  
Maracaibo La Limpia 8:30am a 6:00pm  

 

Oriente

Oficinas
Horario martes a viernes
Horario sábado
Anaco 8:30am a 6:00pm  
Puerto Ordaz 8:30am a 6:00pm  
Cumana 8:30am a 6:00pm 10:00am a 5:00pm
Puerto Píritu 8:30am a 6:00pm  
Carúpano 8:30am a 6:00pm 10:00am a 5:00pm
Puerto La Cruz Centro 8:30am a 6:00pm 10:00am a 5:00pm
El Tigre 8:30am a 6:00pm  
Porlamar 8:30am a 6:00pm 10:00am a 5:00pm
Maturín 8:30am a 5:00pm  
Lechería 8:30am a 6:00pm 10:00am a 5:00pm

 

También pueden visitar nuestra sección:  Servicios

Para mantenerte informado, sigue nuestros canales en TelegramWhatsApp y YouTube

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
Venezuela
EEUU
Internacionales
Deportes
belleza
Martes 14 de Octubre - 2025
VENEZUELA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América