Corpoelec anuncia labores de mantenimiento en redes eléctricas: cronograma hasta el 17 de octubre

La Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) anunció que ejecutará labores de mantenimiento en redes eléctricas.
De acuerdo con el reporte, a través del Plan Nacional de Control de Vegetación, Corpoelec atenderá los municipios Cristóbal Rojas, Acevedo, Brión, Buroz, Pedro Gual y Páez del estado Miranda, beneficiando directamente a 117.332 usuarios.
¿Cómo es el cronograma de labores de mantenimiento en redes eléctricas de Corpoelec?
Las maniobras de prevención y control de vegetación se realizarán entre las 12:00 del mediodía y las 4:00 de la tarde, con el objetivo de asegurar la operatividad de equipos asociados al proceso de distribución y transmisión de energía.
A continuación, conozca el cronograma de atención:
Martes 14 de octubre
- Municipio Cristóbal Rojas: circuitos San Rafael y La Estrella.
- Municipio Acevedo: circuito El Clavo.
- Municipio Brión: circuitos Tacarigua, Maturín y Campo Mar.
- Municipio Buroz: circuitos Perazas y San Vicente.
- Municipio Pedro Gual: circuito Sarao.
Miércoles 15 de octubre
- Municipio Páez: circuito Canales.
Jueves 16 de octubre
- Municipio Cristóbal Rojas: circuito Pitahaya.
- Municipio Brión: circuito Chirimena.
- Municipio Pedro Gual: circuito Sarao.
Viernes 17 de octubre
- Municipio Acevedo: circuito El Clavo.
- Municipio Páez: circuito Cangrejal.
