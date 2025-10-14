Corpoelec anuncia labores de mantenimiento en redes eléctricas: cronograma hasta el 17 de octubre

Suscríbete a nuestros canales

La Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) anunció que ejecutará labores de mantenimiento en redes eléctricas.

De acuerdo con el reporte, a través del Plan Nacional de Control de Vegetación, Corpoelec atenderá los municipios Cristóbal Rojas, Acevedo, Brión, Buroz, Pedro Gual y Páez del estado Miranda, beneficiando directamente a 117.332 usuarios.

¿Cómo es el cronograma de labores de mantenimiento en redes eléctricas de Corpoelec?

Las maniobras de prevención y control de vegetación se realizarán entre las 12:00 del mediodía y las 4:00 de la tarde, con el objetivo de asegurar la operatividad de equipos asociados al proceso de distribución y transmisión de energía.

A continuación, conozca el cronograma de atención:

Martes 14 de octubre

Municipio Cristóbal Rojas: circuitos San Rafael y La Estrella.

Municipio Acevedo: circuito El Clavo.

Municipio Brión: circuitos Tacarigua, Maturín y Campo Mar.

Municipio Buroz: circuitos Perazas y San Vicente.

Municipio Pedro Gual: circuito Sarao.

Miércoles 15 de octubre

Municipio Páez: circuito Canales.

Jueves 16 de octubre

Municipio Cristóbal Rojas: circuito Pitahaya.

Municipio Brión: circuito Chirimena.

Municipio Pedro Gual: circuito Sarao.

Viernes 17 de octubre

Municipio Acevedo: circuito El Clavo.

Municipio Páez: circuito Cangrejal.

