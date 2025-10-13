Comienza pago de bono especial este 13 de octubre: conozca el monto asignado

Suscríbete a nuestros canales

Este lunes 13, ha iniciado la entrega del Bono de Corresponsabilidad y Formación, octubre 2025, a través de la Plataforma Patria para los trabajadores de las empresas estratégicas del Estado, nómina especial.

La información la dio a conocer el Canal Patria Digital en Telegram.

Los montos de esta bonificación varían según el organismo donde prestan servicios y cargos, sin embargo, se conoció que el mismo tiene un valor de hasta Bs. 21.480.

Ingreso por Guerra Económica para las próximas horas

Entre los días 13 y 15 de octubre, el Sistema Patria comenzará el pago del Ingreso por Guerra Económica correspondiente a este mes, para los trabajadores activos de la administración pública.

Este Ingreso por Guerra Económica llegará con nuevo monto en comparación al mes de septiembre, debido al incremento del dólar oficial Banco Central de Venezuela.

Monto aproximado a pagar: Bs 23.200 ($120).

Según el cronograma mensual, el resto de los pagos para el mes de octubre se realizarían extraoficialmente en las fechas que le presentamos a continuación:

El personal jubilado de la administración pública que no recibe el cestaticket: viernes 17 de octubre, cobrarán 112 dólares indexados a la tasa oficial del BCV.

que no recibe el cestaticket: cobrarán 112 dólares indexados a la tasa oficial del BCV. Pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) y Amor Mayor: martes 21 de octubre, cobrarán 50 dólares indexados.

Pago de aguinaldos: conozca los detalles

En los próximos días también está prevista la asignación a través del Sistema Patria del pago del primer mes de aguinaldos que corresponde al mes de octubre.

