Padres contratan tareas dirigidas como refuerzo para los hijos: conozca los precios y descuentos

Suscríbete a nuestros canales

Ante el inicio del año escolar, algunos padres contratan servicios de clases y tareas dirigidas como refuerzo para sus hijos, desde preescolar hasta bachillerato. Las tarifas son variables.

El número de niños para atender con tareas dirigidas es limitado para ayudarles de mejor manera y resolver las tareas.

Tareasdirigidastyz atiende niños desde preescolar hasta sexto grado, de cuatro años a 12 años. “Trabajamos con niños de diferentes colegios de Montalbán de forma individual, aunque podemos tener un grupo pequeño de tres o cuatro. Somos dos maestras”, dijo Taydee Naranjo, docente.

Señaló que trabaja con cada niño dos horas por $ 5 de lunes a viernes, o dos días a la semana. “Los apoyamos con la tarea y reforzamos el tema del día”.

Acotó que las materias más solicitadas por los padres para recibir apoyo son matemáticas y lenguaje, las materias en las que asignan más tareas a los niños. Trabajan de forma presencial con los alumnos.

La dueña de Pasitos con Anna, Anna Pappa, indicó que trabaja a domicilio con tareas dirigidas y nivelación escolar de lunes a martes.

“Si tienen dificultad en matemáticas les doy clases. Además, doy nivelación en una materia específica. Tengo tres niños por semana, uno el viernes, uno el martes, y uno, miércoles y jueves”, detalló.

Precisó que la actividad es individualizada para que el niño no se distraiga. En este momento cuenta con dos nuevas solicitudes debido a que los padres buscan el servicio, apenas inician las clases.

El costo de la clase por hora y el descuento

Señaló que las tareas dirigidas y la nivelación cuestan $ 10 la hora completa. En caso de que dos hermanos cursen el mismo grado, les puede hacer un descuento de 10 % o 20 %. Por ejemplo, unos morochos que reciban clases tres veces por semana, pagarían $ 150 en lugar de $ 200.

Manifestó que atiende niños desde el tercer nivel de preescolar hasta tercer grado de primaria, es decir, de cuatro a nueve años. Las materias que imparte son las más solicitadas y de mayor dificultad, matemáticas y castellano.

Señaló que las clases son presenciales y a domicilio, “voy a Vista Alegre, Plaza Venezuela, Chacao, Altamira, Artigas”.

La dueña de Dulce Método, Dulce Figueira, señaló que imparte tareas dirigidas a domicilio, ayuda a los alumnos a elaborar maquetas o exposiciones, por ejemplo. ”Con base a lo que vieron en la semana, hacemos ejercicios de matemática”.

Indicó que los padres ya le contactaron para inscribir a sus hijos porque les gusta prepararse un mes antes con refuerzos, mientras que otros empiezan junto con el colegio.

“Conmigo empiezan el 10 de octubre. Tengo profesores en matemáticas, química, física, biología e inglés. Cuando empiezan con tareas, iniciamos aquí”, dijo.

Precisó que las clases son presenciales u online. Es online para algunas materias como inglés, física o matemáticas; aunque hay niños que no les funciona lo online.

Planes y paquetes para clases y tareas dirigidas

Indicó que las clases de matemáticas y física cuestan $ 25 la hora por alumno, si toman la clase dos alumnos, pagan $ 20 cada uno; el refuerzo escolar para primaria cuesta $ 25 la clase de 90 minutos, si son dos niños, pagan $ 40.

“Hay materias que les gusta tomarlas en grupos de cuatro alumnos, se vuelve divertido para ellos. Las tareas dirigidas las toman niños desde tercer nivel hasta 5° año de bachillerato”, dijo.

Figueira manifestó que las clases son más solicitadas para matemáticas y física; y las tareas dirigidas para primaria.

Visite nuestra sección Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube