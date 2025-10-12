Pago del Ingreso de Guerra Económica: cronograma octubre 2025

Suscríbete a nuestros canales

Próximamente, el Ejecutivo venezolano comenzará a pagar el Ingreso Contra la Guerra Económica que corresponde al mes de octubre de 2025.

Esta bonificación especial es complemento del salario mínimo en Venezuela y se prevé que llegue con un nuevo ajuste.

Conoce las fechas probables de pago del Ingreso de Guerra Económica en octubre 2025

En las últimas horas se dieron a conocer las fechas probables de pago del Ingreso de Guerra Económica para el mes en curso de manera extraoficial.

A través de sus redes sociales, IVSS Pensionados de Venezuela compartió el posible cronograma según el histórico de asignaciones de esta bonificación.

Trabajadores de la administración pública que reciben el cestaticket: lunes 13 de octubre: cobrarán 120 dólares indexados. En septiembre, el monto otorgado fue de 18.720 bolívares, por lo que se prevé que sea entregado con un monto superior a los 23.194 bolívares, según la tasa del Banco Central de Venezuela (BCV).

El personal jubilado de la administración pública que no recibe el cestaticket: jueves 16 de octubre, cobrarán 112 dólares indexados o 21.648 bolívares. Este beneficio se asignó el mes pasado por 17.760 bolívares.

Pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) y Amor Mayor: lunes 20 de octubre: cobrarán 50 dólares indexados o 9.664 bolívares. A los adultos mayores se les depositaron 7.800 bolívares.

Nota: El ajuste de los montos está establecido por el Gobierno Nacional y la tasa vigente del BCV que se estipule.

De igual modo, IVSS Pensionados de Venezuela aclara en su publicación que el cronograma presentado está sujeto a cambio.

Se debe recordar que también a través de la billetera del Sistema Patria está prevista la entrega del primer mes de aguinaldos que corresponden a octubre 2025.

El Sistema Patria es la plataforma digital del Carnet de la Patria. Un documento de identificación, creado por el Ejecutivo nacional.

