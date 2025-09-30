Pan de jamón se asoma en panaderías del oeste de Caracas: conozca los precios y variedades

Suscríbete a nuestros canales

El tradicional pan de jamón, típico de las fiestas decembrinas, ya comenzó a venderse en las panaderías del oeste de Caracas; en versiones tradicional y mini pan y se pueden encargar.

En la panadería Safari Bakery, ubicada en La Candelaria, desde el 1° de septiembre se empezó a hacer el pan de jamón.

El asistente de la panadería, Roger Solíz, manifestó que “el jefe decidió empezar a hacer el pan de jamón desde septiembre porque muchos clientes lo pedían por WhatsApp. Hubo personas que pidieron de 15 a 20 panes para hacer un compartir en la oficina”.

Indicó que la panadería hace dos tamaños de pan de jamón, el grande y el mini. El grande es el tradicional y cuesta $ 15, el mini rol de pan de jamón por $ 1,5.

Acotó que en diciembre harán la variedad en hojaldre, y con queso crema. “El de hojaldre con queso crema, o con jamón de pavo, se harán desde el 1° de diciembre; y también se sacarán los combos de un pan de jamón más un refresco de dos litros”.

Afirmó que en este momento la gente compra de a uno y dos panes todos los días. Siempre se venden hasta la primera semana de enero.

El encargado de Symphony Deli Café, Jonathan Pérez, señaló que en la panadería la elabora del pan de jamón inició desde el mes de septiembre.

“En agosto hicimos las pruebas con varios tipos de jamón y la degustación entre nosotros para decidir la marca con el cual trabajar, y nos quedamos con Plumrose”, dijo.

¿Cuánto cuestan el pan tradicional y el mini pan de jamón?

La Symphony Deli Café, en el Paraíso, elabora cuatro tipos de pan de jamón, tradicional por $ 18, de hojaldre tradicional, hojaldre con queso crema, que aún no tienen precio; y el mini pan de jamón.

Precisó que el mini pan de jamón también cuenta con dos versiones, el mini tradicional por $ 6 y mini de hojaldre con queso crema por $ 7. “Son los que más demanda tienen”.

Comentó que la gente ya está en la compra, y que el fin de semana se agotaron los panes. “Los fines de semana se sacan 25 panes de jamón grandes y todos se venden”.

Refirió que el pan decembrino se puede encargar con un día de anticipación; si no es cliente habitual, debe abonar algo y el resto al retirar el pan.

Foto: José Félix Lara

El encargado de la panadería Diez20, Yonathan Durán, indicó que el local ya se encuentra en la elaboración del pan navideño.

“En este momento hacemos el pan de jamón tradicional, grande, por $ 18 y el mini pan de jamón por $ 6, de jamón de pavo con queso crema por $ 21 y pan de jamón de hojaldre por $ 25”, detalló.

Acotó que el pan de jamón lo empezaron a hacer apenas hace dos semanas. En este momento tuvo más salida o se vendió más que la primera semana.

Panaderías ofrecerán combos de pan de jamón

Manifestó que desde el miércoles que viene, 1° de octubre, venderán combos de un pan de jamón y un refresco de dos litros, que aún no tiene el precio.

El dueño de la panadería Niágara, en San Martín, señalo que el local ya comenzó a hacer el pan de jamón grande, el mini pan de jamón lo hacen todo el año.

“El pan de jamón grande cuesta $ 9 y el mini por $ 2,20. El pan grande se empezó a hacer hace tres semanas”, dijo.

Afirmó que el pan de jamón de hojaldre, con jamón de pavo, siempre se saca por encargo y con un día de antelación. Aún no empieza su producción, por lo que de momento no tiene precio.

Añadió que ya la gente está en la compra del pan de jamón y que en diciembre ofrecerán combos.

