¿Para qué sirven los datos filiatorios? Estos son los datos que trae la planilla

El Servicio Administrativo de Identificación, Inmigración y Extranjería (SAIME) tiene a disposición de sus usuarios la solicitud de sus datos filiatorios en línea, para facilitar la obtención de este documento que exigen para tramites dentro y fuera del país.
¿Qué contempla la planilla de datos filiatorios?
Contempla los datos personales, filiales y civiles que se encuentran registrados en los archivos físicos del Saime.
- Cédula de identidad
- Nombres
- Apellidos
- Fecha de nacimiento
- Detalles sobre la expedición de la primera cédula
- Estado civil
¿Para qué sirven los datos filiatorios?
Los datos filiatorios permiten verificar y validar la identidad del ciudadano.
Son especialmente útil para tramites que requieren verificar información del registro civil, como la obtención del acta de nacimiento y tramites en embajadas y consulados.
