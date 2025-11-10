¿Para qué sirven los datos filiatorios? Estos son los datos que trae la planilla

Suscríbete a nuestros canales

El Servicio Administrativo de Identificación, Inmigración y Extranjería (SAIME) tiene a disposición de sus usuarios la solicitud de sus datos filiatorios en línea, para facilitar la obtención de este documento que exigen para tramites dentro y fuera del país.

¿Qué contempla la planilla de datos filiatorios?

Contempla los datos personales, filiales y civiles que se encuentran registrados en los archivos físicos del Saime.

Cédula de identidad Nombres Apellidos Fecha de nacimiento Detalles sobre la expedición de la primera cédula Estado civil

¿Para qué sirven los datos filiatorios?

Los datos filiatorios permiten verificar y validar la identidad del ciudadano.

Son especialmente útil para tramites que requieren verificar información del registro civil, como la obtención del acta de nacimiento y tramites en embajadas y consulados.

