Bank of America cerrará temporalmente sus sucursales en EEUU el próximo 11 de noviembre: sepa la razón

Todas las sucursales físicas de Bank of America en Estados Unidos suspenderán sus operaciones presenciales este martes 11 de noviembre.

La entidad financiera confirmó que este cierre temporal de 24 horas se debe a la conmemoración oficial del Día de los Veteranos (Veterans Day), un feriado federal observado por la Reserva Federal.

Es importante destacar que, aunque no habrá atención en sede, la información oficial indica que todos los servicios de cajeros automáticos (ATM) y las plataformas de banca digital y móvil seguirán operativos para transferencias, pagos y consultas.

Otros bancos

Esta medida no es exclusiva de Bank of America; otras grandes instituciones financieras como Wells Fargo, JP Morgan Chase, Citibank y U.S. Bank también cerrarán sus puertas.

Las operaciones bancarias y la atención al público en todas las entidades se reanudarán en su horario habitual el martes, 12 de noviembre.

Bank of America también recordó a los clientes que este no es el último cierre programado del año, ya que las sucursales suspenderán servicios nuevamente durante los próximos feriados federales de Thanksgiving (Día de Acción de Gracias) y Navidad.

