Evita filas con el pago online: así puedes consultar tu multa en Chacao

El Municipio Chacao ofrece sus plataformas digitales para facilitar a sus ciudadanos el cumplimiento de las obligaciones municipales, incluyendo el pago de multas. Ya sea una sanción de tránsito impuesta por la Policía Municipal o cualquier otra deuda administrativa.
A través de sus redes sociales, informaron que este proceso se centraliza directamente en su página web www.policiaachacao.com, o en su aplicación móvil que puede ser descargada a través de Play Store, promoviendo la comodidad y la transparencia a los ciudadanos.
Pasos para pagar multas de Chacao en línea
- Accede al Portal de Consulta: Busca el portal de Consulta de Multas o la Oficina Virtual de la Alcaldía de Chacao.
- Consulta la deuda: Busca tu Multa utilizando tu Cédula de Identidad o la Placa del Vehículo.
- Genera la Planilla de Pago: Genera la Planilla de Pago o el Documento de Pago (DP) correspondiente y valida la información de la planilla (datos, monto y concepto) antes de avanzar.
- Procede al Pago: Busca la opción de Pago Electrónico o Pago Express. Elige el método de pago (tarjeta de crédito/débito o transferencia bancaria, según las opciones que estén habilitadas en el momento).
- Guarda o imprime el comprobante de pago que emita el sistema como respaldo.
