Evita filas con el pago online: así puedes consultar tu multa en Chacao

Los usuarios tienen una forma rápida y sencilla para realizar sus pagos.

Por Eili Aranza Devia Viloria
Domingo, 09 de noviembre de 2025 a las 01:46 pm
El Municipio Chacao ofrece sus plataformas digitales para facilitar a sus ciudadanos el cumplimiento de las obligaciones municipales, incluyendo el pago de multas. Ya sea una sanción de tránsito impuesta por la Policía Municipal o cualquier otra deuda administrativa.

A través de sus redes sociales, informaron que este proceso se centraliza directamente en su página web www.policiaachacao.com, o en su aplicación móvil que puede ser descargada a través de Play Store, promoviendo la comodidad y la transparencia a los ciudadanos. 

Pasos para pagar multas de Chacao en línea

  1.  Accede al Portal de Consulta: Busca el portal de Consulta de Multas o la Oficina Virtual de la Alcaldía de Chacao.
  2. Consulta la deuda: Busca tu Multa utilizando tu Cédula de Identidad o la Placa del Vehículo.
  3. Genera la Planilla de Pago: Genera la Planilla de Pago o el Documento de Pago (DP) correspondiente y valida la información de la planilla (datos, monto y concepto) antes de avanzar.
  4. Procede al Pago: Busca la opción de Pago Electrónico o Pago Express. Elige el método de pago (tarjeta de crédito/débito o transferencia bancaria, según las opciones que estén habilitadas en el momento).
  5. Guarda o imprime el comprobante de pago que emita el sistema como respaldo.

