Evita filas con el pago online: así puedes consultar tu multa en Chacao

El Municipio Chacao ofrece sus plataformas digitales para facilitar a sus ciudadanos el cumplimiento de las obligaciones municipales, incluyendo el pago de multas. Ya sea una sanción de tránsito impuesta por la Policía Municipal o cualquier otra deuda administrativa.

A través de sus redes sociales, informaron que este proceso se centraliza directamente en su página web www.policiaachacao.com, o en su aplicación móvil que puede ser descargada a través de Play Store, promoviendo la comodidad y la transparencia a los ciudadanos.

Pasos para pagar multas de Chacao en línea

Accede al Portal de Consulta: Busca el portal de Consulta de Multas o la Oficina Virtual de la Alcaldía de Chacao. Consulta la deuda: Busca tu Multa utilizando tu Cédula de Identidad o la Placa del Vehículo. Genera la Planilla de Pago: Genera la Planilla de Pago o el Documento de Pago (DP) correspondiente y valida la información de la planilla (datos, monto y concepto) antes de avanzar. Procede al Pago: Busca la opción de Pago Electrónico o Pago Express. Elige el método de pago (tarjeta de crédito/débito o transferencia bancaria, según las opciones que estén habilitadas en el momento). Guarda o imprime el comprobante de pago que emita el sistema como respaldo.

