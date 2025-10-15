Pasos para vender un carro en una chivera: hay un requisito indispensable

Suscríbete a nuestros canales

Las chiveras son un elemento característico del comercio automotriz en Caracas, donde la compra y venta de vehículos se realiza de una manera particular. El requisito esencial es que todos los papeles estén en regla para proceder.

Este tipo de establecimiento ofrecen una amplia variedad de repuestos de autos, ya sean usados o nuevos, desde modelos económicos hasta de carros más lujosos, adaptándose a diferentes presupuestos y necesidades.

¿Cómo vender un carro en una chivera?

El primer paso para vender un carro en una chivera es la evaluación del vehículo. El propietario lleva el carro a la chivera, donde un experto revisa su estado general.

En caso de que el vehículo no pueda moverse porque es parte de los problemas que presenta, el personal dispone de una grúa.

Los mecánicos chequean el motor, transmisión, frenos, etc, y también su estado estético.

Varios locales consultados en La Yaguara, una zona de Caracas donde es común encontrar este tipo de talleres, indican que solo compran carros que tengan su documentación al día, como título de propiedad, revisión técnica, entre otros.

Con respecto al precio, el cliente hace una oferta y los mecánicos ponen el presupuesto, según las características que se obtienen tras la revisión del auto.

En muchos casos también se toma en cuenta el modelo del carro y la demanda de este.

Después de acordar un precio, se procede a la formalización de la venta. Lo que incluye un contrato de compraventa que debe ser firmado por ambas partes.

Es importante que el vendedor entrega todos los documentos necesarios para la transferencia de propiedad.

¿Qué mas se encuentra en las chiveras?

Cuando se trata de carros que "no tienen reparo", este es desarmado y sus piezas que están en buen estado son vendidas por un precio más bajo que en locales de repuestos nuevos.

Los comerciantes consultados indican que lo más vendido en las chiveras son las piezas de carrocerías, como espejos retrovisores, puertas, tapas de maletero y vidrios.

De tal manera, recomiendan siempre inspeccionar el repuesto antes de comprarlo. El cliente debe buscar signos de desgaste o daño.

Cabe destacar que algunas chiveras ofrecen garantías limitadas para los repuestos, lo que puede brindar mayor seguridad.