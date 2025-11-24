Economía

Precio del queso blanco en el Llano vs costos en Caracas: montos actualizados al 24 de noviembre

Por Robert Lobo
Lunes, 24 de noviembre de 2025 a las 12:00 pm
Precio del queso blanco en el Llano vs costos en Caracas: montos actualizados al 24 de noviembre

Es bien conocido que los mejores precios del queso blanco se encuentran en los Llanos venezolanos, lugar donde mayormente es elaborado este tradicional embutido. En los últimos días se ha registrado un incremento en su costo al mayor, según informan productores de Barinas.

Para este inicio de semana del 24 de noviembre, el kilo de queso blanco al mayor se está vendiendo en el puerto de Barinas, a orillas del Río Guanare, entre $2.5 y $3.5, montos pagados solo en divisas, o la mitad en dólares y la otra en bolívares, dependiendo de la cantidad que se compre.

Precio del queso blanco en Caracas

El costo del kilo de queso blanco al detal en Caracas, oscila actualmente entre los $8 y $9 a la tasa BCV.

Visite nuestra sección Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsAppTelegram y YouTube

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
Venezuela
EEUU
belleza
gastronomía
Estados Unidos
Lunes 24 de Noviembre - 2025
VENEZUELA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América