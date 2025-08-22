¿Qué pasa con el servicio de atención al cliente de Cashea este 22 de agosto? Así responde la plataforma

La empresa de compra en cuotas Cashea, se pronunció este viernes 22 de agosto sobre el servicio de Atención al Cliente de la plataforma.
A través de su cuenta en Instagram, Cashea informó a sus usuarios lo ocurrido con este servicio y otras actividades pautadas para el día de hoy.
¿Qué pasa con el servicio de atención al cliente de Cashea este 22 de agosto?
De acuerdo con lo publicado a través de sus historias de Instagram por Cashea, para el día de hoy tenían pautado realizar el concurso '100 Cuotas Gratis', sin embargo, no se pudo llevar a cabo.
En este sentido, indica la empresa que no realizaron el concurso "debido a problemas eléctricos", agrega que el mismo será reprogramado y "avisaremos pronto".
Servicio de Atención al Cliente de Cashea
Respecto al servicio de atención al cliente de la plataforma, Cashea informó que "nuestro equipo de atención al cliente está con respuestas limitadas hoy".
Aunque no explica los motivos, asegura que "pronto volveremos con todo".
Visita nuestra sección de Servicios
Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube