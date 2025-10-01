¿Qué pasa con la Banca en Línea y Móvil de Mercantil? Esto se sabe

Suscríbete a nuestros canales

En la jornada de este miércoles 1 de octubre, el Banco Mercantil informó que presenta una falla técnica que ha dejado a miles de usuarios sin la posibilidad de acceder a sus plataformas de Banca en Línea y Banca Móvil.

A través de sus redes sociales, mediante un comunicado, la entidad financiera aseguró que ya desplegó a su equipo de especialistas con la máxima urgencia para restablecer la operatividad a la brevedad posible.

Reportan falla en las operaciones del banco Mercantil

La falla, que se manifestó desde las primeras horas del día, interrumpió la normalidad de las operaciones digitales, generando múltiples reportes a través de las redes sociales.

Aunque la situación generó frustración y quejas entre su clientela debido a la imposibilidad de realizar gestiones como pagos o transferencias, el banco insistió en mantener un canal de comunicación abierto, ofreciendo disculpas por las molestias y asegurando que la normalización del servicio es su principal prioridad.

La problemática se centra específicamente en el acceso a las plataformas digitales. Los usuarios reportaron que los intentos de ingresar tanto a la página web como a la aplicación móvil resultan infructuosos.

La principal dificultad radica al momento de validar las credenciales o intentar finalizar transacciones, incluyendo el popular servicio de pago móvil, esencial para las operaciones cotidianas.

Cajeros y puntos de venta se mantienen operativos

A modo de mitigación de la emergencia digital, Mercantil hizo énfasis en que la infraestructura física de la institución permanece plenamente funcional.

Esto implica que la red nacional de cajeros automáticos está operativa para retiros y otras consultas básicas, y los puntos de venta continúan procesando pagos con normalidad en comercios a lo largo del país.

Esta diferenciación es crucial, ya que permite a los usuarios que requieran liquidez o realizar compras con tarjeta de débito mantener sus actividades financieras básicas sin depender de los canales digitales actualmente afectados.

Para atender reclamos o requerimientos de información, el banco dispuso su Centro de Atención Mercantil y otros canales de soporte.

