Reconocida tienda de electrodomésticos prepara mejora de sus servicios: activarán un 0-800

La reconocida empresa Damasco está lista para lanzar una transformación en su servicio de atención al cliente.

Durante una entrevista con Enumerados, la gerente de comercialización, Simonet López, anunció el desarrollo de su propio centro de llamadas para asistir a nivel nacional.

Este nuevo sistema, que funcionará bajo el esquema 800-Damasco, busca resolver de manera directa y eficiente cualquier inconveniente o problema que los clientes puedan tener con los productos de la marca.

¿Qué se sabe sobre el lanzamiento del 800-Damasco?

Según detalló Simonet López, este esfuerzo se complementará con la creciente línea de artículos de marca propia, que ya incluye teléfonos y computadoras.

El nuevo centro de atención telefónica, 800-Damasco, está en su fase final de pruebas. El objetivo de la empresa es que este servicio esté completamente operativo para el año 2025.

Los clientes podrán utilizar este número para reportar cualquier falla de fábrica o inconveniente con su compra.

¿Cómo funcionará el servicio técnico a nivel nacional?

Al llamar al 800-Damasco, el sistema agendará de inmediato la solicitud del cliente y coordinará el envío del producto al servicio técnico.

Este mecanismo de soporte y atención postventa estará disponible para todos los clientes a nivel nacional, asegurando que, sin importar dónde se encuentren, puedan recibir la ayuda necesaria.

Innovación en productos propios

La compañía sigue apostando por su crecimiento al introducir en el mercado nuevos productos bajo su propia marca.

La línea de artículos Damasco ya incluye teléfonos y computadoras, reforzando su catálogo y ofreciendo más opciones a sus consumidores.

Además, Damasco se adelanta a las grandes temporadas de descuentos, ofreciendo promociones especiales que incluyen el Black Friday y la Navidad.

Expansión y futuro de la marca

La empresa cerrará el año 2025 con un total de 44 tiendas operativas a lo largo del país.

De cara al futuro, Damasco promete traer "nuevas sorpresas" en el año 2026, manteniendo el ritmo de crecimiento y expansión que ha caracterizado a la marca.

