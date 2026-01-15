Robo de cédula de identidad: estos son todos los riesgos que se corren si no se denuncia ante el Cicpc

Suscríbete a nuestros canales

El robo de la cédula de identidad en el país representa mucho más que un simple inconveniente logístico, ya que representa un riesgo personal que requiere atención inmediata.

Al ser el principal documento de identificación, su sustracción deja al ciudadano en una situación de indefensión legal.

Una cédula de identidad original puede ser utilizada para la suplantación de identidad en estafas bancarias, la apertura de cuentas destinadas a la legitimación de capitales o incluso para vincular al propietario original con escenas de crímenes o alquileres fraudulentos de vehículos e inmuebles

¿Qué hacer si te roban la cédula en Venezuela?

Lo primero que debe hacer toda víctima es acudir a la delegación más cercana del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) para interponer la denuncia formal.

Este paso es obligatorio, ya que el acta de denuncia es el único respaldo legal que tiene el titular para demostrar que cualquier acto cometido con su identidad después de esa fecha no fue de su autoría.

Sin un registro oficial del robo, el ciudadano queda expuesto a investigaciones penales, ya que la fe pública del documento otorga validez legal a cualquier transacción o contrato donde este sea presentado por el delincuente.

¿Cómo recuperar la cédula?

Para recuperar el documento, el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) mantiene un sistema de autogestión en línea para solicitar la cita de cedulación.

El usuario debe ingresar al portal oficial de la institución con sus credenciales y seleccionar la opción de renovación.

En caso de que los datos no estén registrados o actualizados, el sistema los vuelve a solicitar, por lo que se debe tener a mano documentos como acta de nacimiento (libro, folio y número de acta), así como la dirección de domicilio actual y rasgos físicos detallados.

Una vez completado el registro, el sistema permite agendar una cita en la oficina de preferencia, asignando un día y una hora específica para la captación de datos. Si la cita se pierde el usuario deberá agendar una fecha nueva.

El día de la cita, es fundamental presentarse puntualmente con la planilla de solicitud impresa que emite el portal.

Cabe destacar que el trámite de renovación es expedito una vez en la oficina.

Aunque para la renovación solo se exige la planilla de la cita agendada, en algunos casos se recomienda llevar una copia del acta de denuncia del Cicpc.

Es de recordar que el código de vestimenta del Saime exige ropa formal y oscura para la foto del pasaporte, evitando prendas informales como shorts, minifaldas, escotes pronunciados, ropa deportiva, leggings, sandalias playeras, gorras, sombreros o cascos, para asegurar el ingreso y la correcta toma de la imagen.