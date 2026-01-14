Aeropuertos nacionales están operativos en toda Venezuela: conozca qué aerolíneas vuelan actualmente

Suscríbete a nuestros canales

La operatividad de los aeropuertos nacionales en el país es absolutamente normal, igualmente, las aerolíneas que en este momento prestan servicio están operativas, así lo afirmó la representante de la Asociación Venezolana de Agencias de Viajes y Turismo (AVAVIT).

En el país 23 aeropuertos están operativos, es decir, con vuelos nacionales o domésticos, inter ciudades. “Están completamente operativos y funcionan con total normalidad”, dijo Vicky Herrera, presidenta de Avavit.

Entre los aeropuertos que están operativos se encuentran: Barcelona, Barinas, Barquisimeto, Canaima, Coche, Cumaná, El Vigía, La Fría, Las Piedras, Los Roques, Maracaibo, Maturín, Porlamar, Puerto Ayacucho, Santa Bárbara, Puerto Ordaz, San Antonio del Táchira, Santo Domingo, Valera; entre otros; dijo Herrera.

“Las aerolíneas nacionales que en este momento se encuentran prestando servicios y absolutamente operativas son Turpial, Conviasa, Láser, Estelar, Rutaca, Avior, La Venezolana, Ravsa, Sasca Airlines, Aeropostal, AeroCaribe; son las que en este momento están completamente operativas”, aseguró.

Hay vuelos hacia todo el país por aeropuertos nacionales

La presidenta de Avavit aseguró que hay vuelos para todos los aeropuertos nacionales. “Muchos de ellos el año pasado se activaron; como es el caso de Coro y Cumaná, que estaban inactivos y en el transcurso de año 2025 se estuvieron activando”.

Comentó que, a finales del año 2025, producto de la coyuntura, se activaron también vuelos internacionales desde algunos aeropuertos a nivel nacional, “como es el caso de los vuelos que salen desde Barquisimeto hacia Panamá, de Maracaibo a Panamá; de Valencia hacia Bogotá. Hay operatividad tanto a nivel nacional como internacional en lo que respecta a vuelos”.

¿Qué documentos debe llevar el viajero al aeropuerto?

Para vuelos nacionales

Documento de identidad: Cédula de identidad, licencia de conducir o pasaporte, todos vigentes y en buen estado

Tarjeta de embarque: impresa o en el teléfono

Para vuelos internacionales

Pasaporte: Debe estar vigente, a menudo se exige que tenga una validez mínima (por ejemplo, de seis meses después del viaje)

Visa: Si el país de destino lo requiere para la nacionalidad del viajero.

Documento de identidad: Puede ser solicitado además del pasaporte.

Tarjeta de embarque: Física o digital.

Documentos adicionales: Certificados de salud, formularios de entrada específicos, o permisos para menores, dependiendo del país.

Recomendaciones generales para viajar

Estar dos horas antes del vuelo en el aeropuerto, en caso de los vuelos nacionales; y para vuelos internacionales, se debe llegar con cuatro horas de antelación.

Hay factores por los cuales el viajero debería estar con mayor margen de tiempo en el aeropuerto, como aeropuertos grandes y concurridos por lo que deberá hacer más filas en seguridad y mostradores.

Facturación del equipaje que requerirá más tiempo, épocas de temporada alta o vacaciones, lo que significa mayor saturación; y también aeropuertos con controles de seguridad más estrictos o inmigración.

Otras recomendaciones son estar atento a los llamados de los vuelos, tener a mano los documentos para cuando los pida la aeromoza.

Visite nuestra sección Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube