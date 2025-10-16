Saime activa nuevo operativo sin cita este 18 de octubre: aquí los requisitos

Suscríbete a nuestros canales

El próximo sábado 18 de octubre, el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) anunció una nueva jornada sin cita.

A través de sus redes sociales, el Saime reveló los detalles de la atención y la lista de requisitos a consignar.

Saime activa nuevo operativo sin cita este 18 de octubre

En tal sentido, el ente identificador informó que la actividad se llevará a cabo en todas las oficinas Saime del país para:

Renovación de cédula sin cita (mayores de 18 años)

Verificación de datos (cédulas entre 22 y 32 millones)

De igual modo, se precisó que el horario de atención será de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

Para el desarrollo de este proceso, los ciudadanos venezolanos deben llevar una copia simple de su acta de nacimiento; para los naturalizados, certificación de naturalización o gaceta oficial.

El objetivo de esta actividad es validar la información personal de los usuarios y usuarias.

"Este sábado 18 de octubre, se realizará una jornada de Verificación de Datos para los ciudadanos venezolanos y naturalizados cuyo rango de Cédula se encuentre entre los 22 millones a 32 millones. Todas nuestras oficinas Saime en el Territorio Nacional estarán disponibles, en un horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. Los requisitos indispensables a presentar para ciudadanos venezolanos es la Copia simple del Acta de Nacimiento; y para naturalizados la copia de la Gaceta Oficial o Certificado de Naturalización. Los invitamos a mantenerse informados por nuestras redes sociales oficiales", se lee textualmente en la convocatoria.

