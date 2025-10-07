Saime: ¿cómo puedo cedular a mi nieto si sus padres están fuera del país?

Suscríbete a nuestros canales

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) ha puesto a disposición del público su sección #HablanLosExpertos para aclarar las dudas más frecuentes sobre trámites de identificación.

Recientemente, el organismo detalló el procedimiento para obtener la cédula de identidad de niños, niñas y adolescentes venezolanos cuyos padres se encuentran fuera del país, una situación que requiere la intervención de abuelos u otros representantes.

Ante el escenario migratorio actual, el SAIME reiteró que el trámite de cedulación requiere la presencia y la autoridad legal del representante del menor, y no necesariamente de los padres biológicos.

Requisitos clave para la representación legal

Para que un abuelo o representante inicie el proceso de cedulación de un menor, la clave reside en la documentación que prueba la potestad legal. Los requisitos esenciales incluyen:

Acta de Nacimiento Original del Menor: Documento indispensable para la identidad.

Autorización Judicial o Custodia: El representante debe presentar un documento legal que certifique la custodia o la patria potestad otorgada al abuelo o representante, emitido por un tribunal venezolano competente. Este documento es crucial y suple la ausencia de los padres y es emitidos por un juez.

Cédula de Identidad del Representante: El abuelo o representante debe presentar su cédula laminada (vigente o vencida).

El SAIME insiste en que el representante debe validar legalmente su custodia antes de acudir a las oficinas. Esta medida es fundamental para garantizar la seguridad jurídica del menor y la correcta tramitación del documento de identidad.

Se recomienda a los interesados consultar periódicamente el portal web oficial del organismo para verificar cualquier requisito adicional o cambio en los procedimientos.

Si su hijo es venezolano por nacimiento el Saime garantiza la identificación al menor con solo el acta de nacimiento.

¿Puede un abuelo tramitar la cédula o pasaporte a un menor con una medida de protección?

Según los expertos del Saime, no puede, según el artículo 160 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente, en su literal B, refiere que los Consejos de Protección podrán otorgar medidas de protección, sin embargo el mismo literal que de las medidas de protección qué pueda otorgar el Consejo de Protección, exceptúa lo que es la colocación familiar o la adopción, es que el usuario se dirija ante el tribunal de protección para pueda autorizar y pueda representar al niño, niña o adolescente.

