¡Salud gratuita para hombres! Hospital Vargas abre la consulta de andrología: conozca los detalles

El Hospital Universitario Dr. José María Vargas de Caracas ha marcado un avance significativo en la atención especializada al público masculino con la inauguración de la Consulta de Andrología Clínica, un servicio dedicado integralmente a la salud del hombre, su bienestar general y su fertilidad.

Esta iniciativa se posiciona como una propuesta pionera dentro de la red de hospitales públicos en Venezuela, garantizando la asistencia médica gratuita y de alta especialización a la población.

Un Enfoque Integral a la Salud Masculina

La nueva Consulta de Andrología se encuentra adscrita al Servicio de Urología del Hospital Vargas de Caracas y está coordinada por el Dr. Eliezer Meleán, Jefe del Servicio.

Su creación responde a la necesidad de contar con un espacio exclusivo que aborde las patologías y el cuidado preventivo del sistema reproductor y sexual masculino.

Este centro no solo se limitará a la asistencia médica, sino que también se proyecta como un eje de referencia nacional donde convergerán tres pilares fundamentales:

Asistencia Médica Especializada: Proporcionando diagnóstico y tratamiento gratuito. Docencia Universitaria: Sirviendo como campo de entrenamiento para nuevas generaciones de especialistas. Investigación Científica: Contribuyendo al conocimiento y manejo de la salud sexual y reproductiva masculina en el país.

Modalidad de Atención y Requisitos

La Consulta de Andrología está abierta al público y busca garantizar el acceso al bienestar de los hombres, con un horario los días miércoles, de 8:00 a.m. a 12:00 p.m.

Los interesados deben pasar previamente por el área de triaje del Servicio de Urología del Hospital Vargas para ser evaluados y referidos formalmente al área de consulta de Andrología.

Las personas que acudan específicamente por temas de fertilidad deben consignar, como requisito indispensable, una referencia de la Maternidad Concepción Palacios proveniente de su Consulta de Fertilidad

Con este nuevo servicio, el Hospital Vargas reafirma su compromiso con la salud pública al ofrecer un espacio especializado que cubre una deuda histórica en la atención integral al hombre venezolano.

¿Qué es la Andrología y por qué es Importante?

La andrología es la rama de la medicina que se especializa en la salud sexual y reproductiva masculina, incluyendo patologías del sistema reproductor y urinario de los hombres.

Los pacientes que pueden beneficiarse de una consulta andrológica deben estar atentos a síntomas como:

Disfunción eréctil.

Dolor o ardor al orinar (disuria).

Sangre en la orina o semen (hematuria o hemospermia).

Dolor en la pelvis o la zona baja de la espalda.

