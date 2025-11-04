Sí puedes conseguir adornos navideños con "las tres B": aquí están los precios

Suscríbete a nuestros canales

El ambiente navideño ya se aprecia en diferentes tiendas por departamentos de Caracas, que ofrecen amplia gama de productos de la temporada para decorar el hogar, como arbolitos, adornos, luces; entre otros.

En la tienda Tijerazo se consiguen arbolitos de Navidad de 1,50 metros (mts) por $ 35, de 1 mt por $ 55, árbol grande nevado por $ 399; las luces blancas por $ 15,99; 100 luces led blancas por $ 6,99.

Además, los adornos para decorar el pino. Set de 60 bambalinas escarchadas en blanco, rojo, verde; opacas y brillantes por $ 35, también se pueden llevar las individuales por $ 3,99; las estrellas para la punta del árbol entre $ 10 y $ 20; follaje para el pino con adornos incluidos por $ 12,98; flores de papagayo en colores blanco o rojo por $ 2.

En la temporada navideña es común que la gente adquiera nacimientos para decorar la casa y por la tradición del Niño Jesús. Los pesebres cuestan $ 70, $ 179,99; y $ 239,99; según el modelo o tamaño.

“Los nacimientos se agotaron; pero esta semana vendrán más”, dijo Edgar Vargas, asesor de ventas de Tijerazo.

Comentó que toda la mercancía navideña se exhibe en la tienda desde los primeros días de octubre.

Otros adornos que se venden en Tijerazo son los cascanueces medianos por $ 19,99; los pequeños para el pino por $ 4,99, cintas decoradas por $ 7,99; pino de mesa por $ 5,99; cojines decorativos entre $ 10,99 y $ 12,99.

Hay arbolitos navideños en oferta

Vargas indicó que hay árboles navideños en rebaja, de $ 119 bajaron a $ 99. “Los colores en tendencia son rojo, dorado y plateado. Lo que más lleva la gente son bambalinas, cascanueces, flores y cintas decoradas.

“La tienda trabaja con Cashea a partir de $ 25”, dijo.

La tienda Mango Bajito cuenta con amplia variedad de artículos navideños. Los pinos de Navidad cuestan entre $ 95 y $ 200 según su tamaño y modelo; los hay blancos con adornos negros y los tradicionales verdes; árbol con luces incluidas por $ 200.

Las mallas para decorar el pino cuestan $ 2 la pequeña y la grande, de 52 cm por $7; la estrella para la punta del árbol por $ 6: una hoja de follaje en color dorado por $ 0,75; follaje dorado por $ 5, flor de Navidad en color verde por $ 0,50; ramillete de flores rojas por $ 5; de flores doradas por $ 3, follaje con bambalinas por $ 5.

Las bambalinas o bolas se venden en modelos individuales o en sets. El paquete de 18 bambalinas doradas pequeñas por $ 18, estuche de seis bambalinas por $ 6; otras seis medianas en otro modelo por $ 2,51.

Foto: David Urdaneta

Estuche de nueve bolas gris, negras con dorado, plateadas por $ 7; 12 bambalinas en los mismos tonos por $ 6, set de cuatro grandes por $ 25. Una caja de adornos surtidos como bolas, bastones y piñones por $ 18; estuche con bolas y regalitos pequeños en dorado por $ 10, estuche con bolas pequeñas surtidas por $ 15.

El local ofrece otros adornos como pie de arbolitos entre $ 3 y $ 15; luces blancas, amarillas y de colores entre $ 3 y $ 25, coronas por $ 3; guirnaldas por $ 3.

Una asesora de ventas que reservó su identidad, indicó que la tienda exhibe la mercancía navideña desde agosto.

“Lo que más compran los clientes son bambalinas, muñequitos y estrellas”, afirmó.

Variedad en adornos y arbolitos navideños

Tiendas Traki ofrece arbolitos con base de 1 mt y 80 cm por $ 50; otro, nevado, por $ 85 y $ 100; árbol de 2 mt 10 cm con piñones por $ 150. Los adornos para el pino varían en precios y modelos.

Bastones y chupetas por $ 1,50; bolas grandes por $ 4 cada una, medianas por $ 3; en negro, dorado, plateado, rojo y beige; en otro modelo por $ 0,75. Piñones por $ 0,75; estrellas por $ 2; set de 2 estrellas o muñequitos de nieve en tela por $ 12.

Las luces de 15 mt valen $ 7; de 10 mt por $ 10; coronas por $ 18; entre otros.

