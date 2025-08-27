Formación

Taller gratuito de lenguaje corporal y la pantomima para adolescentes en Caracas: fecha, hora y lugar

Por Yasmely Saltos
Miércoles, 27 de agosto de 2025 a las 12:14 am
Taller gratuito de lenguaje corporal y la pantomima para adolescentes en Caracas: fecha, hora y lugar
Referencial

El Museo de Ciencias y Carlos Rivero (@mimocarlosrivero) te invitan al taller "Cuerpo Orador para Adolescentes". 

Donde aprenderás a expresarte de manera impactante utilizando el lenguaje corporal y la pantomima., no necesitas experiencia previa, solo ganas de aprender y divertirte. 

El taller se realizará el sábado 6 de septiembre y es para adolescentes de 12 a 18 años. 

Los participantes contarán con actividades dinámicas y lúdicas

Para más información y para reservar un cupo debes comunicarte  al 0414-2911935. 

 

Visita nuestra sección: Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsAppTelegram y YouTube

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
Internacionales
Florida
Miami
belleza
Estados Unidos
Miércoles 27 de Agosto - 2025
VENEZUELA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América