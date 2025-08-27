Taller gratuito de lenguaje corporal y la pantomima para adolescentes en Caracas: fecha, hora y lugar

El Museo de Ciencias y Carlos Rivero (@mimocarlosrivero) te invitan al taller "Cuerpo Orador para Adolescentes".
Donde aprenderás a expresarte de manera impactante utilizando el lenguaje corporal y la pantomima., no necesitas experiencia previa, solo ganas de aprender y divertirte.
El taller se realizará el sábado 6 de septiembre y es para adolescentes de 12 a 18 años.
Los participantes contarán con actividades dinámicas y lúdicas
Para más información y para reservar un cupo debes comunicarte al 0414-2911935.
