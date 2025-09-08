Tarjeta Zinli: cómo solicitarla, recargarla y qué puedes pagar desde Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

Zinli, una billetera y tarjeta internacional prepagada, se ha mantenido en el mercado ya que facilita el pago en diferentes rubros desde Venezuela.

Lo que hace que sea una de las opciones más populares para realizar compras internacionales, gracias a su versatilidad como método de pago, incluso sin contar con cuentas bancarias en dólares.

Así solicitas la tarjeta Zinli:

Deberás dar TAP a tu tarjeta virtual

Selecciona la opción "adquiere una tarjeta"

Elige el país entre Panamá o Venezuela

En caso de vivir en Venezuela, se debe hacer clic en servicio de encomienda y completar los datos para el envío

Para quienes están en Panamá deberán realizar el pago a través de PedidosYa

Esto es lo que deberás pagar por la tarjeta física

Primero deberás ingresar a tu cuenta Zinli y debitar un pago por 25 dólares. La tarjeta es enviada directamente desde Panamá, y al llegar a Venezuela, el equipo que está en el país se pone en contacto con el usuario para realizar la entrega.

Así puedes recargar la tarjeta

Puede realizar el proceso con Syklo, una aplicación p2p que permite comprar, vender, ahorrar, enviar y recibir DAI utilizando Smart Contracts, puedes cambiar tu moneda local USDC y recargar tu tarjeta prepagada en menos de cinco minutos, sin comisiones.

Para la recarga a esta billetera también se puede hacer con la tarjeta MasterCard de Bancamiga, Banco Tesoro o la del Banco Nacional de Crédito.

Pasos para realizar este tipo de recarga:

Inicia sesión en Zinli desde un teléfono con una buena cámara.

Dirígete a Recargas (es el primer botón del menú).

Busca el botón de Agregar tarjeta. Te pedirá escanear la parte de atrás.

Cuando hayas terminado el proceso, la misma aparecerá en la pantalla de Recargas. Tienes que seleccionarla.

Al momento de recargar, Zinli siempre te preguntará por el monto y el código de seguridad de la tarjeta o CVV. Ten en cuenta que vas a especificar cuánto quieres que se recargue en tu billetera Zinli, sin embargo no será el monto que se cobre a tu banco: Zinli añade una comisión de 4%, llamada “costo por recarga” y se aplica al banco.

Después de esto la recarga se hará efectiva casi instantáneamente.

Esto es lo que puedes pagar

Zinli está destinado para el pago de servicios como internet, electricidad, cable, créditos y seguros.

Para los servicios de streaming, estos son los que podrán debitarse con esta tarjeta internacional:

Spotify

Netflix

HBO+

Paramouth

Disney+

Apple TV

Deezer

Crunchyroll

Funanimation

Star+

Además, puede realizar compras en plataformas como Amazon, Shein, Ebay, Alibaba y Aliexpress, y hasta recargar saldo a Movistar y Digitel.