Usuarios reportan fallas en la plataforma del Mercantil este 1 de diciembre: no han podido hacer sus transacciones

Usuarios del Banco Mercantil reportan este lunes 1 de diciembre, fallas para acceder a su plataforma digital. De acuerdo con los reportes realizados en redes sociales, las personas no han podido realizar pagos de servicios ni hacer transferencias a otros bancos.

"Deje de usar Bancaribe por sus constantes fallas y débitos duplicados, para volver a usar mercantil, y resulta que es hasta peor, porque falla a diario", se lee en uno de los comentarios de redes sociales.

"@MercantilBanco esto es en serio nuevamente hay problema para conectarse a la plataforma, y aparte he colocado la clave correctamente y dice que es inválida si la hago una vez más se me va a bloquear. Que asco se ha vuelto el banco Mercantil", expresó otro.

Hasta el momento, Mercantil no ha emitido un comunicado oficial sobre el alcance de la incidencia ni sobre los tiempos estimados para la restitución de los servicios.

EN DESARROLLO...

