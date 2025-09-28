Balacera cobra la vida de un cantante urbano en Perú: revelan su último mensaje antes de ser acribillado

Suscríbete a nuestros canales

Recientemente, una balacera acabó con la carrera de un joven cantante peruano, conocido en el género urbano como Malianteo.

De acuerdo a información del medio RPP, Franco Danós Espinoza, de tan solo 20 años, se encontraba dentro de la barbería Olivos, cuando el local fue asaltado por sujetos armados que abrieron fuego.

El violento suceso dejó consternada a la comunidad de chalaca, en el Callao.

Cantante urbano es asesinado en una barbería

El ataque no solo acabó con la vida de Danós, sino que también dejó a otras personas heridas. Según reportes de medios locales, Danós mantuvo una discusión con un desconocido momentos previos a la balacera.

Las autoridades se movilizaron de inmediato al lugar del crimen, que quedó salpicado por la evidencia: un reguero de casquillos de bala, el pasado viernes.

La muerte del artista, cuyas letras resonaban en el nicho del malianteo, generó una ola de reacciones en redes sociales y abrió múltiples interrogantes sobre los posibles motivos.

La escena del crimen y las víctimas

Los peritos de criminalística que trabajaron en el sitio confirmaron la presencia de hasta doce casquillos de bala, una cifra que subraya la ferocidad del asalto.

La barbería, ubicada cerca del cruce de las avenidas Dos de Mayo y Sáenz Peña, fue clausurada temporalmente mientras se recogían pruebas balísticas y huellas que puedan ayudar a identificar a los responsables.

Testimonios recogidos por ATV Noticias sugieren que el ataque podría estar vinculado a una disputa verbal previa entre el cantante y sus agresores, lo que refuerza la hipótesis de un ajuste de cuentas.

Entre los objetos personales del joven, la policía encontró un muñeco de Chucky, la icónica figura que Malianteo utilizaba con frecuencia en sus videos y como parte de su identidad en redes.

Además de la víctima mortal, el ciudadano extranjero Miguel Ángel Portillo, de 23 años, resultó herido. También se mencionó a una supuesta menor entre los afectados, aunque la Policía Nacional del Perú (PNP) aún no confirma oficialmente esta última víctima.

Todos los heridos, incluido Franco Danós, fueron trasladados de urgencia al hospital Alcides Carrión, donde lamentablemente se certificó el deceso del artista urbano.

El misterioso mensaje de despedida

Horas antes del fatal desenlace, Danós había compartido una publicación en sus historias de Instagram que, a la luz de los hechos, cobra un tono premonitorio y generó inquietud entre sus seguidores.

El artista anunció su decisión de retirarse de la colaboración musical “Valentino”, argumentando una presunta "falta de profesionalismo, de coordinación y por la falta de respeto" entre algunos de sus colegas del medio.

En el mensaje, Malianteo también hizo hincapié en la importancia de la lealtad, lamentando los actos de deslealtad e hipocresía que, según él, existían en el ambiente.

“Mis respetos hasta para el que se dobló porque ellos saben como soy yo y que jamás en la vida permitiré deslealtad e hipocresía. La hipocresía se la dejo para los que viven engañados”, sentenció.

La trágica muerte de Franco Danós se suma a una preocupante lista de ataques por sicariato contra artistas del género urbano en el Callao, convirtiéndolo en la cuarta víctima.

El antecedente más recordado es el doble asesinato de los músicos ‘26is’ y ‘Louis Producer’ a manos de delincuentes, ocurrido a la salida de la discoteca ‘Dembow’ tras culminar una presentación.

La Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) mantiene abiertas las pesquisas para esclarecer el móvil e identificar a los implicados en este nuevo crimen.

