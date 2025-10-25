Cadena perpetua para venezolano por atroz agresión a niño discapacitado: hijo de su expareja

Suscríbete a nuestros canales

El Segundo Despacho de Investigación Preparatoria del Ministerio Público de Barranca, Perú, obtuvo sentencia de cadena perpetua para un venezolano que cometió una atroz agresión contra un niño discapacitado.

De acuerdo con el reporte oficial, el acusado está identificado como José Fernando Gonzáles Colón (23), por la comisión del delito de violación sexual de un menor de siete años de edad, hijo de su expareja sentimental.

En el juicio oral, la fiscalía presentó pruebas médicas, psicológicas y testimoniales que acreditaron la autoría del acusado, logrando que el juzgado imponga la máxima pena prevista en la ley penal, además de una reparación civil en favor de la víctima menor de edad.



El caso marca un precedente en la lucha contra los delitos sexuales en la provincia de Barranca y reafirma el compromiso del Ministerio Público en la defensa de los derechos de los niños y niñas víctimas de violencia de género.

