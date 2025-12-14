Moto impacta contra un camión en el Túnel de la Planicie: dos hombres murieron en el sitio

Suscríbete a nuestros canales

Una trágica colisión en vía pública cobró la vida de dos personas de sexo masculino luego de que la motocicleta en la que viajaban impactara violentamente contra un vehículo de carga pesada.

Así lo reportó el Comandante General del Cuerpo de Bomberos de Caracas, Pablo Palacios, en su cuenta de Instagram, precisando que el suceso ocurrió en el Túnel de La Planicie, ubicado en Caracas.

La magnitud del impacto provocó la muerte instantánea de los dos ocupantes de la unidad tipo motocicleta en el mismo lugar de los hechos.

La escena del accidente fue inmediatamente resguardada por efectivos de emergencia ante la gravedad del suceso y para iniciar las primeras labores de atención y control.

"Efectivos de Bomberos realizaron labores de verificación, control de riesgos y aseguramiento de la escena, quedando el procedimiento a cargo de las autoridades Policía de Transito PNB. para las actuaciones correspondientes", dijo Palacios.