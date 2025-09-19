Fiscal General pide a la ONU investigar violación de DDHH a pescadores venezolanos en el Caribe

Suscríbete a nuestros canales

El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, pidió este viernes a la Organización de Naciones Unidas (ONU) que investigue la violación de los Derechos Humanos (DDHH) de los pescadores venezolanos en aguas del mar Caribe.

Durante una jornada de atención social desde la comuna Amalivaca en Pinto Salinas, Caracas, el fiscal Saab condenó "enérgicamente" las recientes acciones del gobierno de Estados Unidos (EE.UU.) contra Venezuela.

Petición a la ONU

De acuerdo con las declaraciones del Fiscal General se debe realizar una "investigación exhaustiva" sobre los actos de EE.UU. contra los pescadores venezolanos.

Asimismo, destaca que "el uso de misiles y armas nucleares para asesinar serialmente indefensos pescadores en una pequeña lancha son crímenes de lesa humanidad que deben ser investigados por la ONU".

Llamado a la Comunidad Internacional

En este sentido, el fiscal Saab resaltó lo necesario de un pronunciamiento y rechazo a estos actos contra el pueblo venezolano por parte de la Comunidad Internacional.

Adicionalmente, señaló que Venezuela ha sido objeto de acciones unilaterales "de carácter terrorista", las cuales "atentan contra la soberanía y la estabilidad, afectando de manera palpable a la población en sus necesidades más básicas".

La función del Ministerio Público "va más alla de la persecución del delito"

Por lo que reiteró su llamado a la ONU como función del Ministerio Público, que "va más alla de la persecución del delito, extendiéndose a la proteción integral de las víctimas y a la construcción de una sociedad más justa".

Finalmente destaca que su llamado a la ONU de investigar los hechos antes mencionados corresponde a una "búsqueda de soluciones a través de mecanismos del derecho internacional, en lugar de la confrontación".



Visite nuestra sección de Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube