Kodak lanza una mini cámara de llavero con estilo vintage: conoce su precio y especificaciones

Suscríbete a nuestros canales

En un giro inesperado que fusiona la nostalgia del pasado con el marketing del presente, Kodak, en colaboración con la marca Reto, ha lanzado la "Charmera", una mini cámara digital del tamaño de una caja de cerillas.

Este dispositivo que se cuelga de una anilla, ha sido diseñado para ser un accesorio de moda y una pieza de coleccionismo, apelando a la vez a las generaciones más jóvenes y a los amantes de lo vintage.

​Un viaje en el tiempo al formato digital

​Inspirada en la icónica cámara desechable Kodak Fling de 1987, la "Charmera" es una respuesta directa a la moda aesthetic que domina las redes sociales.

Lejos de la perfección de los smartphones, esta pequeña cámara busca el encanto de lo imperfecto.

​Con apenas 5,8 cm de largo y un peso de 30 gramos, la "Charmera" integra un modesto sensor CMOS de 1,6 megapíxeles y una lente fija de 35 mm f/2,4. Graba video en formato AVI a 30 fps.

El resultado son imágenes con grano, colores suaves y una atmósfera retro que no requiere edición. Desde Reto han señalado que el dispositivo incluye "marcos fotográficos con elementos vintage como los iconos de Kodak y bordes de estilo película, para que cada foto tenga ese toque nostálgico sin necesidad de editarla".

​La estrategia del "coleccionable sorpresa"

​La principal novedad de la "Charmera" no es solo su diseño, sino su estrategia de venta. La cámara se distribuye en cajas sorpresa, un concepto popularizado en el mundo del coleccionismo por marcas como Pop Mart y los Sonny Angels.

Al comprar una, el cliente recibe al azar uno de los siete modelos disponibles, todos con una estética retro.

​Esta táctica de mercadeo poco común en el sector tecnológico, genera un plus de exclusividad, lo que incentiva el intercambio entre usuarios y fomenta la viralización.

La marca aprovecha el storytelling nostálgico para conectar con millennials y la Generación Z, quienes reinterpretan la estética de finales del siglo XX en plataformas como TikTok, Instagram y Pinterest.

​La "Charmera" es una demostración de que el modelo de coleccionismo y las ediciones limitadas pueden aplicarse con éxito a la tecnología, combinando lo tangible con el potencial de la viralización en redes sociales.

Su formato de accesorio lifestyle la convierte en un producto con un alto potencial para ser protagonista en campañas de influencers y activaciones en tiendas.

Visite nuestra sección de Curiosidades

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube