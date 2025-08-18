Cámaras revelan la verdad detrás de las heridas de un niño en Georgia: trabajadora arrestada por este delito

Suscríbete a nuestros canales

El abuso infantil sufrido por un niño de apenas un año en una guardería de Georgia desató indignación y dolor, luego de que su padre compartiera en redes sociales las imágenes del pequeño con el rostro desfigurado tras ser atacado por una trabajadora del centro.

Yvette Thurston, de 54 años, fue arrestada y enfrenta tres cargos de abuso infantil de primer grado y uno de agresión agravada, tras confirmarse en videos de vigilancia que agredió al pequeño Clay en Little Blessings Child Care, en Bainbridge, reseña New York Post.

La pesadilla comenzó en lo que debía ser el primer día de confianza y seguridad para los hijos de Cory Weeks, un infante de marina estadounidense.

El dolor de unos padres traicionados por la confianza

El padre relató en Facebook cómo recibió explicaciones falsas sobre que otro niño había golpeado a Clay con un juguete. Sin embargo, al revisar las grabaciones, descubrió que había sido la trabajadora quien lo atacó brutalmente.

Las fotografías mostraban al bebé con un ojo morado, la cara hinchada y múltiples cortes. “Esta es la peor pesadilla de cualquier padre y tuvimos que vivirla y todavía la estamos viviendo”, escribió con dolor Weeks, quien también tenía a su hijo mayor, Wyatt, de 3 años, inscrito en la misma guardería.

Investigación en curso y clamor por justicia

Clay fue trasladado de urgencia al Memorial Hospital and Manor, donde fue atendido por las heridas. El Departamento de Atención Temprana y Aprendizaje de Georgia (DECAL) confirmó que la empleada fue despedida y que las imágenes de vigilancia forman parte de la investigación oficial.

“Seguiremos trabajando en estrecha colaboración con las autoridades para garantizar una revisión exhaustiva de los hechos”, señaló un portavoz.

Los padres advirtieron que no se quedarán callados ante la violencia que marcó a su hijo desde su primer día en el centro de cuidado. “Confiábamos en que cuidarían y amarían a nuestros hijos, y esa confianza fue violada”, denunciaron.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube