Cierra Six Flags America en Maryland: el parque tiene una de las montañas rusas más antiguas de USA

Six Flags America, ubicado en Maryland, cerrará sus puertas al final de la temporada 2025, lo que marca un cambio significativo en la estrategia de la empresa.

Richard A. Zimmerman, director ejecutivo de Six Flags, anunció que este cierre es parte de una revisión de la cartera de parques, indicando que el parque y su parque acuático, Hurricane Harbor, no se alinean con los planes de crecimiento a largo plazo de la compañía, reseña New York Post.

El parque, que ocupa aproximadamente 202.34 hectáreas, será ofrecido como una oportunidad de reurbanización. Originalmente, el terreno fue un centro de vida silvestre fundado por el ex candidato presidencial Ross Perot en 1974 y se convirtió en parque temático en 1992.

Six Flags adquirió el lugar en 1997. Zimmerman expresó su reconocimiento por el impacto que esta decisión tendrá en empleados y visitantes, asegurando que se brindará apoyo a los 70 empleados a tiempo completo afectados por el cierre.

El parque, situado a 30 kilómetros de Washington, DC, alberga la tercera montaña rusa de madera más antigua del mundo, Wild One, inaugurada en 1912.

Otras atracciones notables incluyen Roar y Superman: Ride of Steel. Aunque no se ha especificado el futuro de las atracciones, el último día de operaciones está programado para el 2 de noviembre de 2025.

La noticia ha generado reacciones mixtas en la comunidad. El concejal Wala Belgay expresó su decepción, resaltando el papel histórico del parque en el condado de Prince George.

Por otro lado, el presidente del consejo, Edward Burroughs, se mostró optimista sobre las oportunidades de desarrollo que podría traer el terreno, sugiriendo que podría atraer proyectos que beneficien a la comunidad.

