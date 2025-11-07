Cinco aeropuertos de California se preparan para el caos: la FAA reducirá vuelos desde este viernes

Suscríbete a nuestros canales

Cinco aeropuertos de California estarán entre los más afectados por la nueva medida de la Administración Federal de Aviación (FAA), que reducirá la capacidad de vuelos en un 10% a partir de este viernes debido a la escasez de personal entre los controladores de tráfico aéreo durante el cierre del gobierno.

El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, confirmó que la medida impactará directamente a 40 aeropuertos de alto tráfico en todo el país, incluidos algunos de los más transitados del estado dorado.

La FAA anunciará oficialmente la lista este jueves, aunque NBC News adelantó los detalles de la decisión que ya genera preocupación entre viajeros y aerolíneas.

Aeropuertos de California con reducción de vuelos

La medida afectará de manera directa a los siguientes cinco aeropuertos de California:

Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX)

Aeropuerto Internacional de Oakland (OAK)

Aeropuerto Internacional de Ontario (ONT)

Aeropuerto Internacional de San Diego (SAN)

Aeropuerto Internacional de San Francisco (SFO)

Entre ellos, LAX es el más transitado, con más de 700 salidas diarias, lo que anticipa un alto nivel de cancelaciones y retrasos.

“Preveo que habrá más interrupciones. Habrá frustración, pero debemos mantener la seguridad aérea como prioridad”, dijo Duffy durante una conferencia de prensa en Washington, D.C.

Lista completa de aeropuertos afectados en Estados Unidos

Además de California, otros 35 aeropuertos en 21 estados sufrirán recortes de vuelos, incluidos:

ATL (Atlanta) , ORD (Chicago O’Hare) , JFK (Nueva York) , MIA (Miami) , DFW (Dallas/Fort Worth) , SEA (Seattle-Tacoma) y PHX (Phoenix) .

También resultarán afectados Orlando, Las Vegas, Denver, Boston, Newark, Fort Lauderdale, Houston, Detroit, Filadelfia, Minneapolis y Salt Lake City, entre otros.

El director ejecutivo de United Airlines, Scott Kirby, aclaró que los vuelos internacionales de larga distancia y las conexiones entre centros principales no se verán afectados, concentrando los recortes en rutas regionales y domésticas.

“Queremos mantener la integridad de nuestra red y ofrecer a los pasajeros alternativas razonables para reanudar su viaje”, sostuvo Kirby en un comunicado.

