Código de Ruido NYC: ¿Qué está prohibido y cómo hacer una denuncia efectiva?

El ruido en Nueva York es una de las principales molestias urbanas y la ciudad cuenta con un marco legal específico para regularlo: el Código de Ruido de Nueva York, que fija límites de decibeles y horarios para diferentes actividades.

Este reglamento busca reducir el impacto de fuentes como bares, restaurantes, equipos de ventilación, vehículos, construcción, aviones y hasta animales domésticos.

Los neoyorquinos tienen varias vías para reportar las infracciones, dependiendo del lugar y el tipo de ruido, desde llamadas a las autoridades locales hasta el uso de servicios digitales de quejas ciudadanas.

Incluso, en casos de conflictos persistentes, la ciudad recomienda la mediación vecinal para resolver disputas de manera directa.

Las quejas por ruido más frecuentes en Nueva York

Entre las quejas más comunes destacan la música alta de vecinos, fiestas que se extienden hasta la madrugada, golpes o arrastre de muebles y alarmas que suenan durante largos períodos.

En la categoría residencial, el Código incluye problemas como aire acondicionado ruidoso, calderas, perros que ladran de manera constante y el uso de sopladores de hojas.

En el ámbito comercial, los reportes se concentran en bares, clubes nocturnos y restaurantes con música a alto volumen, además de generadores y equipos de negocios.

En las calles y aceras, los neoyorquinos suelen denunciar música en la vía pública, filmaciones, fuegos artificiales, tapas metálicas sueltas o ruido de obras.

En cuanto a vehículos, los casos más frecuentes involucran alarmas de autos, camiones de basura y camiones de helados con música repetitiva.

La ciudad también recibe quejas por helicópteros, aviones y barcos, además de proyectos de construcción, parques y casas de culto donde las actividades generan niveles sonoros por encima de lo permitido.

Cómo reportar una infracción del Código de Ruido

Las autoridades de Nueva York permiten denunciar una infracción del Código de Ruido de manera directa según el tipo y la ubicación del problema.

Se puede hacer a través de 311, la línea de atención ciudadana, o mediante el portal en línea de quejas.

En casos de ruido crónico, el Departamento de Protección Ambiental (DEP) también ofrece programas de mediación entre vecinos, propietarios y negocios para reducir la confrontación y buscar soluciones duraderas.

El Código de Ruido de Nueva York establece que nadie debe estar expuesto a niveles de ruido que afecten su descanso o calidad de vida, y regula los horarios en que pueden realizarse actividades como construcción, recolección de basura y funcionamiento de bares o restaurantes.

